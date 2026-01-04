Рязката промяна е тук! Облаци, дъжд и силен вятър в части от страната

Днес времето ще бъде предимно облачно, като на много места ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и в Рило-Родопската област се очакват превалявания от дъжд. Южният вятър в районите, разположени северно от планините, както и в Източна България, отново ще се усили. Максималните дневни температури ще бъдат в много широки граници – от около 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, като за София се очакват около 14°.

В планините сняг и ураганен югозападен вятър

В планинските райони ще преобладава облачно време и на места ще има превалявания от слаб сняг, а в по-ниските части под 1800 метра надморска височина – от дъжд. Ще духа бурен и на места ураганен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието валежи през нощта, слънчеви часове през деня

По Черноморието през нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, но още сутринта валежите ще спрат. През деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 13° и 17°, температурата на морската вода ще бъде 9°-11°, а вълнението на морето ще достигне 3-4 бала.

Началото на седмицата остава облачно и дъждовно

През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. На места, най-вече в Северна България и в планинските райони, ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина на страната ще бъде умерен и силен от юг-югозапад, като температурите там ще се задържат високи – минималните до 10°-12°, а максималните до 16°-18°.

Северозападът с поледици и температури около нулата

В северозападните райони вятърът ще бъде съвсем слаб или почти тих. Температурите там ще останат без съществен дневен ход и ще се задържат близки до 0°, като условията за поледици ще се запазят.

Застудяване, сняг и нова промяна до събота

В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад, по-късно през деня ще се усили и с него ще започне нахлуване на студен въздух. Ще има валежи, като през нощта срещу петък на места в Северна България и по високите полета на Югозападна България дъждът ще премине в сняг. До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад, а температурите ще бъдат чувствително по-ниски. В събота още от сутринта от запад на изток облачността ще се увеличава, следобед на места в Западна България ще превали, а в Дунавската равнина с обръщане на вятъра от северозапад дъждът бързо ще преминава в сняг.

