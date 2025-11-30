Студен вятър и сняг днес. Температурите тръгват надолу

Настъпващата неделя носи осезаемо застудяване и пренос на студен въздух, като термометрите в София ще покажат едва 6 градуса. Значителна облачност ще се задържи над западната част на страната, където на височина над 1200 метра валежите вече ще бъдат от сняг.

Днес облачната покривка ще остане плътна над западната половина и Североизточна България, като на отделни места в планинските и крайните северозападни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Над останалите части от страната се очаква разкъсване и постепенно намаляване на облачността. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина - умерен вятър от запад-северозапад, който ще бъде носител на студения въздух.

Максималните стойности на температурите ще се движат предимно в интервала от 5° до 10°.

В планинските райони времето ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, преминаващи в сняг над 1200 метра. Вятърът ще е умерен, като по високите върхове ще бъде до силен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 3°, докато на 2000 метра ще бъде около минус 3°.

По Черноморието облачността ще бъде променлива. Вятърът ще е слаб, но по северното крайбрежие - умерен от северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 12°-13°, докато температурата на морската вода ще остане между 13° и 16°. Вълнението на морето ще бъде слабо до умерено, 2-3 бала.

Седмица напред

Новата седмица ще стартира с предимно слънчево време в понеделник, но от вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност. Северозападният вятър в понеделник сутринта ще бъде все още до умерен, но през деня постепенно ще отслабва, а във вторник в много райони напълно ще стихне. В средата на седмицата посоката на вятъра ще бъде югоизточна, предимно слаба. Сутрин в низините и котловините се очаква образуване на мъгла или ниска облачност, която ще се задържа по-дълго по поречието на Дунав в средата на седмицата. Минималните температури ще се движат предимно между 0° и 5°, а дневните максимуми - между 8° и 13°.

През нощта срещу петък се очаква бързо увеличение на облачността, като от югозапад ще започнат валежи от дъжд. В петък през деня времето ще бъде предимно облачно, на места с валежи, като вятърът от изток ще се усили. Ще се задържи сравнително топло за периода. В събота в източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток и ще нахлува относително по-студен въздух, като ще се запази предимно облачно, на места с валежи.

