Студен вятър и сняг днес. Температурите тръгват надолу
Облачността над Западна България ще се задържи, но новата седмица ще започне с предимно слънчево време
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Облачността над Западна България ще се задържи, но новата седмица ще започне с предимно слънчево време
Очаква се "Ерин" да достигне статут на мощен ураган
Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност