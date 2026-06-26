Живакът скача до непоносимост

Времето в България в събота ще бъде предимно слънчево и горещо, като максималните температури в страната ще достигнат между 31° и 36°. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 27 юни показва трайно затопляне, но в следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност. На отделни места, предимно над източните и планинските райони, са възможни краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър, който в Източна България ще бъде по-осезаем. В столицата София максималната температура ще се задържи около 31°.

Времето в планините

Планинските масиви ще предложат предимно слънчево време в съботния ден. Купеста облачност ще се развие около и след обяд, като на изолирани места ще паднат краткотрайни дъждове. Вятърът ще бъде умерен от североизток. Температурите по високите части ще останат приятни, като максималната на височина 1200 метра ще бъде около 25°, а на 2000 метра – около 17°.

Условия по Черноморието

По крайбрежието съботата ще започне със слънце. След пладне, главно по северното Черноморие, ще се развият кубични облаци и на места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток, като след обяд ще се усили до умерен. Максималните температури по морския бряг ще варират между 27° и 30°. Морската вода е с температура 24°-25°, а вълнението ще бъде слабо – между 1 и 2 бала.

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