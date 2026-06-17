Четвъртък ще ни поднесе типичното за сезона динамично време, съчетаващо летни температури и локални валежи. Официалната прогноза показва, че денят ще започне с предимно слънчево и приятно време. В сутрешните часове видимостта в някои равнинни райони на Южна България ще бъде временно намалена. Максималните температури за страната ще се задържат в летния диапазон, варирайки между 26° и 31°, а в столицата София термометрите ще достигнат около 26°.

Около и след обяд обаче атмосферата ще се дестабилизира. Над страната ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очаква се на много места, главно в планинските райони и в Източна България, да паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични бури. Синоптиците предупреждават и за съществуващи условия за градушки. Вятърът в по-голямата част от деня ще бъде слаб до умерен, с ориентация от север-североизток.

В планините сутринта ще бъде отлична за туризъм с предимно слънчево време, но следобедните купесто-дъждовни облаци ще донесат дъжд и гръмотевици. По Черноморието облачността също ще се увеличи през втората половина на деня, като на места ще превали и прегърми. Въпреки краткотрайните капризи на времето, температурите остават топли и подходящи за разходки, стига да носите чадър със себе си. Затова метеоролозите казват: "Юнското време е с две лица!".



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