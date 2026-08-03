Концертмайстори от четирите краища на света се завръщат за среща в Созопол

Созопол отново се превръща в официална културна столица на българското лято с гръмкото 42-ро издание на Празниците на изкуствата „Аполония“. От 27 август до 6 септември градът ще пулсира в ритъма на над 70 мащабни събития. Организаторите от едноименната фондация обявиха чутовна програма, която включва повече от 30 концерта, 10 театрални постановки и 10 филмови прожекции, готови да задоволят и най-капризните арт критици.

Истинският музикален диамант в афиша безспорно е третото издание на проекта „Концертмайсторите на Аполония“. Изпълнителният директор на фондацията Маргарита Димитрова разкри на пресконференция в БТА, че Созопол ще събере на една сцена родни гении, които в момента живеят и творят в Южна Корея, Германия, Франция и Австрия.

Кулминацията ще бъде на 2 септември, когато световноизвестният цигулар Светлин Русев ще отбележи своята 50-годишнина на сцената. Той ще излезе в тандем с пианиста Людмил Ангелов, за да изпълнят емблематичния Двоен концерт на Феликс Менделсон, а зашеметяващата изненада е, че Русев ще свири рамо до рамо със собствената си дъщеря.

Сензация: „Ахинора“ пристига под засилена охрана

Вълна от вълнение сред колекционерите предизвика и визуалният акцент на фестивала. Художествената галерия в Казанлък гостува в Созопол с мащабната експозиция „Иван Милев. Като чайка. & Островите в нас“. Ексклузивно и единствено на 2 септември пред публиката ще бъде изложена оригиналната и мистериозна картина „Ахинора“ на Иван Милев, пазена като държавно съкровище.

Театрален триумф и майсторски класове

Театралният афиш също е наелектризиращ. 35 млади дипломанти от НАТФИЗ ще превземат сцената с хита „Уморените коне ги убиват, нали?“. Специално внимание е отделено на 90-годишния юбилей на драматурга Стефан Цанев, чиято пиеса „Деца на света“ ще бъде представена под режисурата на холивудската ни гордост Димитър Маринов.

Паралелно с това, режисьорът Галин Стоев (който играе главна роля и във филма „Нина Роза“) и първата ни цигуларка във Виенската филхармония Албена Данаилова ще водят ексклузивни майсторски класове за млади таланти. Официалното откриване е поверено на Нина Николина и ансамбъл „Тракия“ на 27 август с грандиозния спектакъл „Кръстопът на култури“.