Все повече жени избират да са сами: Трупат милиони гледания в социалните мрежи

Да се прибереш след работа, да приготвиш вечеря само за себе си, да запалиш ароматна свещ и да прекараш петъчната вечер с книга или любим сериал. За милиони хора това е обикновено ежедневие. В социалните мрежи обаче подобни моменти се превърнаха в нова тенденция, която предизвиква както възхищение, така и ожесточени спорове.

Все повече жени публикуват видеа, в които показват живота си без партньор, без деца и често без близък приятелски кръг. Вместо шумни компании и луксозни пътешествия, те споделят тихите си вечери у дома, самостоятелни разходки, четене на книги или вечеря в ресторант без компания, отбелязва BBC.

Видео с милиони гледания

Едно от най-популярните лица на тази тенденция е Лана Айза от Торонто.

Видео, в което тя се прибира след работа, приготвя си замразена пица, сервира салата и вечеря сама пред телевизора, е гледано повече от 7 милиона пъти в TikTok.

Надписът гласи:

„Когато си необвързана жена без деца, без приятели и живееш сама – така изглежда петъчната ти вечер.“

Лана обяснява, че това не е опит да романтизира самотата, а просто реалността, в която живее от няколко години.

„Не съм самотна, просто съм сама“

След като сменя няколко училища, преживява изолацията по време на пандемията и се мести в друг град след раздяла, Лана остава без близък приятелски кръг.

„Хората почти не говорят за това, че нямат приятели. Все още е тема табу и мнозина се срамуват“, казва тя.

Когато започва да публикува видеа за живота си, открива хиляди хора в подобна ситуация.

Само за осем месеца последователите ѝ в TikTok нарастват от около 2000 до над 175 000.

„Сам не означава самотен“

Подобно мнение споделя и американката Девън Норинг, която живее в Аризона.

Тя публикува кадри от спокойните си уикенди у дома с кучето си, но често е определяна като „инфлуенсър на самотата“.

„Това е точно обратното на посланието ми. Не понасям схващането, че ако си сам, непременно си нещастен“, казва тя.

Според нея самостоятелният живот ѝ носи свобода, спокойствие и независимост.

Психолозите предупреждават

Специалистите обаче правят важно разграничение.

Епидемиологът проф. Мелъди Динг от Университета в Сидни обяснява, че има разлика между това човек да избира да бъде сам и да страда от продължителна социална изолация.

„Всички понякога се чувстваме самотни. Но хората са социални същества и имат нужда от качествени взаимоотношения. Продължителната изолация може да има негативни последици както за психическото, така и за физическото здраве“, казва тя.

Срещу перфектния живот в интернет

Експерти смятат, че популярността на подобно съдържание е реакция срещу традиционните социални мрежи, в които всички изглеждат постоянно щастливи, заобиколени от приятели и живеещи перфектен живот.

Според изследователи все повече потребители търсят автентичност и хора, с които могат да се припознаят.

Мечтата остава същата

Интересното е, че нито една от тези популярни създателки на съдържание не твърди, че иска завинаги да остане без приятели.

Лана признава, че благодарение на подкрепата, която получава онлайн, вече е започнала отново да мисли за създаване на нови приятелства.

Британката Ес Джей Хоудли, която започва да снима живота си сама след края на дългогодишна токсична връзка, също казва, че мечтае един ден да има „малка компания от добри приятелки“.

„Посланието не е да живееш сам завинаги. Посланието е, че всеки има право да открие своя собствен път, а не да следва модела, който постоянно вижда в социалните мрежи“, казва тя.