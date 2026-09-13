Не яжте сами: Споделената трапеза пази от депресия и деменция
Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
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Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
Продължителната изолация не е добра, казват психолози
Това е "Ден на опасността" под знака на Дървената свиня
Актьорът говори за грехове, загуби и цената на изкуството в едно от най-личните си интервюта
Социалните бани - здравето като културно място за срещи
Социалните мрежи кипят, ала усещането за самота не намалява, а се засилва
В този преходен период добрите думи често изчезват и на тяхно място идва тишина или критични подхвърляния, казва психолог
Другарството и смислените връзки са в обсега ни
Каква е причината
Има начини за преодоляване на този тъжен човешки феномен
Ето кой ще се бори със самотата
Високата смъртност и самотните хора са големият проблем, казва преподавателят по демография
Хамлетовски въпроси вечно раздират мачовците
Самотата убива два пъти повече хора от затлъстяването, сочи проучване, цитирано от в. "Дейли мейл". Оказва се, че възрастните самотници са с 15-процен...
"Повечето жени искат на всяка цена винаги да имат половинка. И аз бях така навремето. Сега обаче разбрах, че самотата изгражда характера най-добре", с...
"Господ реши да остана сама. Аз съм търпелива, но мога да стана и свирепа. Три пъти съм се женила, четвърти не ми е необходим. Всички мъже са се прикр...
Дамите се боят да не загубят красотата си още на 25
Женените трупат стрес и килограми, но сърцето им е по-яко Много проучвания са доказвали, че здравето на човек може да зависи от това дали има връзка,...
Приятелите са застраховка срещу депресия и оръжие срещу стреса
Верните другари борят депресията и стреса Самотата убива. И то буквално, не само в драматичните филми и балади. Ново проучване показва, че да нямаш б...