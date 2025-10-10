2 зодии ликуват! Край на самотата

За няколко зодии болката от самотата приключват след 10 октомври.

По време на намаляващата пълна Луна в Близнаци, Вселената ни уверява, че другарството и смислените връзки са в обсега ни.

Сега е моментът да повярваме, че сме достойни за този вид красива връзка, пише YourTango.

Телец

Днес ще ви бъде по-лесно от всякога да се обърнете към другите и най-накрая да смажете чувството си за самота в себе си.

Този ден ви носи утеха чрез любов към себе си. Като уважавате себе си и цените своята стойност, вие давате на другите да знаят, че и те трябва да го правят.

Уважението към себе си се превръща в уважение към вас от страна на другите и това е основата за смислени връзки. Не се страхувайте.

Везни

Тихата празнота, за която сте се държали, вече е към своя край.

нес ще се почувствате готови да се върнете навън и да изпитате социален живот и топлината на приятели и спътници.

Да бъдете сред хората ви кара да се чувствате обновени.

Самотните дни свършиха за вас. Като прегърнете своята уникалност и индивидуалност, вие привличате правилните хора в живота си и точно това ви е необходимо.

Нямате време или енергия за хора, които не ви ценят точно такива, каквито сте.

