Морски легенди. Защо бананите са разтрепервали моряците

Морето е наистина пълно с мистерии. Просто те не винаги са там, където ги търсим.

Има специална глава в историята на навигацията на банани през Средновековието, която продължава да живее в паметта на моряците, предавайки се от поколение на поколение.

По онова далечно време е имало вярване: бананите на кораба привличат морски демони. Твърдяло се е, че зли духове са се заселвали в трюмовете с банани, което е побърквало от страх екипажите.

Истината е по-проста: бананите отделят етилен, който ускорява узряването на плодове и зеленчуци. Така товарът се разпада по-бързо от обичайното. Случвало се е газовете да достигали толкова висока концентрация в трюмовете, че това водило до трагедии в морето.

Историята на един средновековен капитан, който се втурнал да помогне на друг кораб в пламъци и видял само останки и снопове прокълнат товар – банани, сложила началото на мита, който се украсява с векове.

Капитаните по онова време изисквали специални ритуали при зареждане на банани. Плодовете трябвало да се товарят само на намаляваща луна. Преди зареждане трюмът бил дезинфекциран с хвойна, а в екипажа наемали местни шамани, за да гонят злите духове от товара.

Разбира се, суеверията отдавна са изчезнали, а съвременните хладилни контейнери решиха окончателно проблема с транспортирането на плодове.

Но историите за онези смели моряци, които за първи път се осмелили да пренесат "прокълнат" плод през океаните, независимо от страхове и суеверията, може да чуете често по време на круизи.

