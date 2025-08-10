Море до Европа опасно се смалява. Появи се остров

Въпреки че нивото на Каспийско море намалява от няколко десетилетия, този процес сега опасно се ускорява.

Докато нивото на водата в морето намаляваше първо с по 5 сантиметра, а по-късно с по 10 см годишно, от 2021 г. темпът се ускорява и стигна 30 см годишно. През февруари 2025 г. средното морско равнище е 29,5 m под повърхността на световния океан.

За това е виновно глобалното затопляне, според геофизици от Русия, САЩ, Франция и Азербайджан, създали климатичен модел на промените на нивото на Каспийско море.

Ако тенденцията продължи, до края на XXI век Каспийско море ще пресъхне.

То обаче заема уникално геостратегическо положение, свързвайки ключови икономически пространства на Европа и Азия и играейки централна роля в транспортната логистика, енергетиката и рибарството на петте крайбрежни държави: Азербайджан, Русия, Казахстан, Туркменистан и Иран.

Комбинация от фактори - от изменението на климата до причинения от човека натиск - води до постепенна трансформация на природната среда, застрашава транспортните маршрути, енергийните коридори и традиционните сектори на икономиката.

Наскоро бяха публикувани сателитни снимки от Земната обсерватория на НАСА за съществуване на „призрачен остров“ в Каспийско море, край бреговете на Азербайджан. Причината бе подводен вулкан. Островът беше с диаметър около 400 метра, но животът му бе кратък. Последните сателитни изображения показват, че той почти напълно ерозирал.

Ясно доказателство за плитчина в Каспийско обаче е нов остров, открит от руски учени в Северно Каспийско море. Той се намира на 30 километра югозападно от остров Мали Жемчужни, чиято най-висока точка над водата достига 1,2 м. Последните наблюдения потвърждават съществуването му. Американското климатично издание Weather-Fox.com също излезе със снимки, показващи голяма плитчина на северната и източната част - край бреговете на Русия и Казахстан.

