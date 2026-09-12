Каспийско море пламна, Иран заплаши Украйна
Украинският дипломат беше привикан, след като един човек загина, а друг беше ранен на борда
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Украинският дипломат беше привикан, след като един човек загина, а друг беше ранен на борда
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Руски учени го откриха
Атаката е поразила ракетните катери „Татарстан“ и „Дагестан“ в руския Кавказки регион
Нуку'алофа. Земен трус с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е бил отчетен в южната част на Тихия океан близо до кралство Тонга, предаде Gazeta.ru, като...
Трус с магнитуд 5,6 е бил регистриран в района на Каспийско море тази сутрин, показват данни на Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Е...