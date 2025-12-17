Рядък гигант изплува от водите край Бяла

Край Бяла рибари попаднаха на истински гигант – есетрова риба с дължина 2,4 метра и тегло близо 140 кг. Двамата братя Емануил и Станимир Лукови, които управляват риболовния кораб „Свети Николай“, веднага разбраха, че уловът е рядък и защитен вид.

„Сутринта отплавахме в 5:30, за да вдигнем мрежите, и видяхме нещо бяло в далечината. Помислихме, че е делфин, но се оказа есетровата риба. Тя се беше оплела в мрежата, но успяхме да я освободим и я пуснахме обратно в морето“, разказва Станимир Луков пред bTV.

Рибарите измерили рибата с линийка от 60 см, тъй като не разполагали с инструмент, подходящ за такива гиганти. Интересното е, че след като била пусната, рибата се върнала на повърхността до корабчето, сякаш да поздрави рибарите, преди да отплува надълбоко.

„Изчезна на дъното, но след две минути се върна, изкара муцунката и направи сякаш поздрав. След това спокойно отплува по своя път“, допълва Луков.

Братята подчертават, че есетровите риби винаги се пускат обратно в морето, защото са защитен и изключително рядък вид, а всяка среща с такъв гигант е уникално преживяване, съобщи БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com