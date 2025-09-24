Розовите злодеи стигнаха до Америка

Огромни медузи с пипала с дължина около 20 метра бяха забелязани край бреговете на Тексас тази седмица, ужасявайки почиващите на плажа.

Това пише The New York Post.

Най-малко 10 желатинови гиганта, известни като "розови злодеи" заради цвета си, бяха изхвърлени на 15-километров участък от плажа, каза ученият Джейс Тунел.

Пипалата им, известни като Drymonema larsoni, могат да достигнат 20 метра и да тежат до 23 килограма.

Едва през 2011 г. беше потвърдено, че тези медузи, изглеждащи като извънземни същества, са нов вид. Това се случи 90 години след документирането на последния вид медузи.

В края на лятото и началото на есента "розовите злодеи" се преместват в крайбрежието на залива на Тексас, за да ловуват лунни медузи, които са сред най-често срещаните морски обитатели, открити в региона.

Докато лунните медузи следват течението, за да абсорбират планктон, много по-големите медузи ги хващат в капан с изпъкналите си огромни пипала, които също отделят храносмилателни сокове. "Розовите злодеи" обикновено не живеят много дълго без надежден източник на храна и са чувствителни към промените в околната среда.

"Ако няма лунни медузи, огромните розови злодеи измират много бързо. Ако водата стане студена, те също изчезват. Затова се виждат доста рядко", каза експертът.

Въпреки страшното си име и огромни размери, ухапванията от тези медузи не са много болезнени за хората. Освен това не са подходящи за консумация от човека след като се изхвърлят на брега. Бързо се топят или се изяждат от птиците.

"Розовите злодеи" бяха забелязани за първи път в Мексиканския залив от учени през 2000 г., но първоначално се смяташе, че това е друг вид, известен в Средиземно море. По-нататъшни изследвания потвърдиха, че това всъщност е неизвестен досега вид медузи и оттогава са забелязани в Средиземно море и край бреговете на Южна Африка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com