Тръмп преименува залив, връх и езеро. Следва океан?
Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
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Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
Туристите по крайбрежието в паника
Името Мексикански залив е в употреба от 16 век
Слага край на гражданството по рождение
В последно време са били отбелязани редица тревожни инциденти
Животните са от видовете зелена морска костенурка и маслинова ридлея
Вашингтон. Сблъсък между два кораба в мексиканския залив, има изтичане на нефт. Това съобщи Fox News.И уточни, че баржа, която превозва близо 3.5 млн....
Пожар е избухнал на платформа за добив на газ в Мексиканския залив на 55 мили (85 km) край бреговете на Луизиана, предаде Би Би Си, цитирайки американ...
Ню Орлиънс. Бритиш Петролиум (BP) поиска временно спиране на всички компенсаторни плащания на хора и фирми, които казват, че са загубили пари след бед...
Рекордната санкция е за екокатастрофата в Мексиканския залив