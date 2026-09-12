Всичко за Медузи

Следете всички новини, анализи и коментари за Медузи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Регионални
Медузи затвориха АЕЦ в Швеция

Медузи затвориха АЕЦ в Швеция

Оскаршхамн. Също като във второстепенен фантастичен филм, ядрените инженери в Оскаршхамн, в югоизточната част на Швеция, са борят с гигантски рояк от...

02 октомври | 12:47
0 коментара
42970