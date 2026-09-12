Противна напаст в гръцкото море. Как да се пазят плажуващите
Появява се при висока температура на водата
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Появява се при висока температура на водата
Туристите по крайбрежието в паника
За гражданите вече не е позволено да си запазват места на плажа
Подранили са с месец и половина заради горещото време, смятат спасители и рибари от Бургаско
Нова коледна дивотия в столицата
Зоват премиера да не ограничава зоните за мятане на мрежи Рибари скочиха срещу еколозите, подвеждали обществото Има поне дузина вероятни причини нов...
Лондон. 32-годишният Шон Конуей стана първият човек в света, който обиколи Великобритания с плуване. За да преодолее разстоянието от 1600 км, на смелч...
Оскаршхамн. Също като във второстепенен фантастичен филм, ядрените инженери в Оскаршхамн, в югоизточната част на Швеция, са борят с гигантски рояк от...