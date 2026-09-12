Кокаин за 232 млн. лири сред банани!
Огромна пратка разкрита на британско пристанище
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Огромна пратка разкрита на британско пристанище
Експерти съветват плодовете да се изплакват под течаща вода, дори когато кората не се яде
Най-добре е да се яде един до два часа преди лягане, за да има време за храносмилане и усвояване
Ядем картофи от Египет и Франция
По-високи цени за сиренето и брашното, поветинява зелето
Когато бързаме, термичната обработка е най-лесният начин да "омекотим" бананите
Смята се, че близо половината от хората реагират на магнитните бури, а броят им расте
Векове наред са ги смятали за прокълнат плод
Хиперкалиемия се наблюдава , когато в кръвта има твърде много калий
Бананите са богати на витамин B6, който регулира нивата на кръвната захар
Разви най-страната фобия на света
Хората с различни заболвания не трябва да го хапват
Всъщност те могат да предизвикат глад, което да доведе до преяждане по-късно
Могат да поддържат доброто ви настроение
Дори в малки количества съдържат много калории
Екзотични стоки като бананите може да бъдат признати за социално значим продукт
За тонизиращ ефект е достатъчно да се хапват само по един или два банана на ден
Няма да повярвате колко струват
Компанията насърчава справедливата търговия и условия на труд за фермерите чрез продажбата на сертифицирани продукти
Яденето на твърде много плодове може да доведе до неприятни последици