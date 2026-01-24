При магнитна буря: яжте банани и риба, намалете цигарите

Мрачните периоди с магнитни бури са истинско изпитание за хиляди хора. Някои ги усещат като тежест в главата, други като нервност без причина, трети – като безсънна нощ и липса на енергия още от сутринта. Защо все повече хора страдат, как да разберете дали и вие сте сред тях и как с малки, но работещи навици да намалите удара на магнитните бури, описва actualno.com.

Смята се, че близо половината от хората реагират на магнитните бури, а броят им расте. Проблемът е, че мнозина дори не подозират причината. Главоболие, напрежение, крехък сън, физическа слабост, меланхолия, разсеяност и трудна концентрация често се отдават на умора или стрес, а всъщност се засилват именно от магнитните бури.

При някои симптомите се появяват още ден по-рано, при други – точно в пика на бурята. Добрата новина е, че с разумни навици и малко дисциплина реакциите могат да бъдат осезаемо смекчени.

Как да разберете дали сте метеочувствителни

Ако при промяна на времето усещате физически или психически дискомфорт, най-вероятно сте сред метеочувствителните. Това не е рядкост – почти всеки втори човек реагира по-силно на климатични и магнитни промени.

Типичните признаци са:

промени в настроението и нервност

болки в ставите и мускулите

нарушения в съня

спад в работоспособността и концентрацията

усещане за задух

Хроничните заболявания допълнително изострят проблема. Хора с високо или ниско кръвно, сърдечни, неврологични или хормонални нарушения често понасят магнитните бури по-тежко. Особено уязвими са хипотониците, при които се наблюдават силна отпадналост, липса на апетит и нарушения в съня.

Храната като първа защита

В дните около магнитните бури менюто има значение. Заложете на:

плодове, зеленчуци и билки – печени ябълки, кайсии, стафиди

банани заради калия

боб и леща – леки, но засищащи

ръжен хляб вместо бял

билкови чайове: шипка, валериана, мента, глог, мащерка, маточина

лека закуска с булгур и нискомаслено мляко

повече риба и по-малко месо

Навици

Почивката е задължителна. Спете повече, ако можете – и следобед. Разходките на чист въздух са сред най-добрите съюзници – дори 30 минути бавен ход вършат чудеса. Ако предпочитате да сте у дома, лека гимнастика или минерална баня ще ви се отразят отлично.

Изключете пърженото, мазното, пикантното, соленото, алкохола и силния кофеин. Енергийните напитки са лош избор. Намалете цигарите, екраните и физическото натоварване, особено вечер.

Контрастният душ може да помогне, както и половин таблетка аспирин – но само ако нямате стомашни проблеми. Избягвайте важни решения и шофирайте само при нужда.

Информация има много, но не всяка е надеждна. Най-точните и проверени данни за магнитните бури могат да бъдат намерени на страницата на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН. Там прогнозите са базирани на реални измервания, а не на сензации.

