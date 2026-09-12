Отиде си съпругата на загиналия Капитан Маринов
Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна
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Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна
Капитанът отбеляза единствения гол, а сините пропуснаха да вземат по-солиден аванс
Направи безкомпромисен анализ
Смята, че отборът не е добре дошъл в страната
Клубът и футболистът са постигнали споразумение да се разделят по взаимно съгласие
Първи проблеми за Чаби Алонсо
Щастливата новина идва само дни след триумфа на "сините"
Опитният халф говори в Пресклуб “България”
Баща ми каквото реши, това прави, каза Християн Спасов
Векове наред са ги смятали за прокълнат плод
Ето къде отива капитанът на "сините"
Легендата на българския волейбол празнува успеха на националите и зрелостта на новото поколение
Става въпрос за едноместна ветроходна яхта
Футболната звезда е участвал в инцидента
Кирил Десподов се възстановява от контузия
Какво каза Хендерсън за изпуснатата титла
Капитанът на "сините" се размина с тежка контузия
Но не му спомена името
Как коментира позора срещу Аржентина
Това се случва за първи път от 2023 г.