Капитанът на Германия разкри голямото страдание

Капитанът на германския национален отбор Йошуа Кимих направи безкомпромисен анализ след шокиращото отпадане на Бундестима от Парагвай на Световното първенство по футбол 2026. Един от лидерите на четирикратните световни шампиони не скри огромното си разочарование от представянето на отбора по време на турнира в САЩ, Канада и Мексико.

След края на двубоя Кимих призна, че Германия не е показала необходимото ниво в нито една от срещите си и заслужено приключва участието си в надпреварата.

„Чувството е ужасно. Не играхме добре срещу нито един от съперниците си на това първенство. Борихме се тежко в три мача срещу отбори, които не са от световна класа, и това е ясен факт. Напълно заслужено отпадаме от турнира“, заяви капитанът на германския национален тим.

Думите на Кимих ясно показват колко сериозно е разочарованието в лагера на Германия след едно от най-слабите представяния на отбора на световни финали през последните десетилетия. Очакванията към Бундестима бяха значително по-високи, но тимът така и не успя да намери постоянство в играта си и логично напуска надпреварата още в ранната фаза.

Историческото отпадане от Парагвай със сигурност ще доведе до сериозни анализи и промени в германския футбол, а критиките на Кимих вероятно са само началото на равносметката след поредното голямо разочарование за една от най-успешните футболни нации в света.

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