Всичко за Страдание

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Владетелят на съзерцанието

Владетелят на съзерцанието

Светлин Русев е художник на съзерцанието и вкаменената динамика. У него има нещо магическо, мистическо и есхатологическо. Той е творец на изключително...

21 февруари | 15:45
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Страданието, което продава

Страданието, което продава

Ровейки в калта под обувките на великите, принизяваме не тях, а себе си "Голяма българска звезда - на смъртно легло. Вижте коя е тя". Това е един от...

09 май | 5:35
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