Революционно откритие. Копче изключва страданието в мозъка

Мозъчна „спирачка“: Откриха ключов механизъм, който може да изключва хроничната болка

Учени от Медицинския факултет на Вашингтонския университет в Сейнт Луис идентифицираха непознат досега биологичен механизъм в мозъка, който действа като естествена система за потискане на хроничната болка. Откритието, публикувано в научното списание Current Biology, е направено при експерименти с мишки и дава надежда за разработването на коренно нови, по-ефективни и безопасни терапии при тежка невропатична болка.

Ролята на locus coeruleus

В центъра на изследването е малка, но изключително важна област в мозъка, наречена locus coeruleus, за която вече е известно, че контролира болковите усещания. Проблемът е, че при увреждане на нервите, клетките в тази зона претърпяват промяна и вместо да блокират сигналите, те започват трайно да поддържат и засилват усещането за хронично страдание.

Рецепторите като естествен щит

Екипът се е фокусирал върху мю-опиоидните рецептори. Това са специфични клетъчни структури, които реагират на естествените болкоуспокояващи вещества в тялото, както и на силни медикаменти като морфин и фентанил. При нормални условия тяхното активиране моментално намалява интензивността на болковите сигнали.

За да докажат ключовата роля на този механизъм, учените са отстранили генетично тези рецептори точно от клетъчната област на locus coeruleus при мишки с нервни увреждания. Резултатът е бил незабавна и изключително силна свръхчувствителност на животните дори към лек допир и топлина. Веднага след като изследователите са възстановили обратно рецепторите в същата зона, болезнената свръхчувствителност е изчезнала напълно.

Бъдеще без тежки странични ефекти

Невропатичната болка възниква при увредени нерви вследствие на заболявания като диабет, тежки вирусни инфекции или физическо притискане, предизвиквайки постоянно усещане за парене или стрелкане. Сегашното откритие доказва, че макар тялото да притежава естествен механизъм да се бори с това състояние, при хронични увреждания тази „спирачка“ просто спира да работи ефективно.

Новото разбиране на процесите отваря вратата за синтезиране на лекарства, които да се прицелват изолирано в мю-опиоидните рецептори на locus coeruleus. Така болката ще може да се овладява локално в тази зона, без да се засягат опиоидните рецептори в останалите части на нервната система, което би елиминирало тежките странични ефекти и риска от пристрастяване, характерни за масовите силни обезболяващи. Тъй като проучването до момента е проведено единствено при лабораторни модели, следващата голяма стъпка пред науката е да потвърди, че същата система работи по идентичен начин и при хората.

