Революционна трансплантация! Мъж живее с бъбрек на прасе

Американец е живял рекордните 271 дни с трансплантиран бъбрек от прасе, преди лекарите в Бостън да го заменят с човешки орган. Новата трансплантация го поддържа жив и до днес, съобщиха изследователи.

Случаят на 66-годишния Тим Андрюс, лекуван в болницата Mass General Brigham, е значителна стъпка напред в областта на ксенотрансплантацията - присаждането на жизнеспособни органи от един вид на друг, показва проучване, публикувано в медицинското списание The Lancet.

Според авторите на изследването случаят показва, че трансплантиран бъбрек от прасе може безопасно да поддържа бъбречната функция, като същевременно служи „като мост“ към последваща трансплантация с човешки бъбрек, съобщи NBC.

271 дни без диализа

Тим Андрюс е бил на 66 години, когато е получил бъбрека от прасе на 25 януари 2025 г. През следващите 271 дни той не е имал нужда от диализа, преди да получи човешки бъбрек, съобщиха от Mass General.

„Неговият случай представлява най-дългото преживяване без диализа след ксенотрансплантация на бъбрек от прасе при жив човек и първият случай на преминаване към трансплантация на човешки бъбрек“, посочват от болницата.

Ксенотрансплантацията може да спасява животи

Според водещия автор на изследването д-р Леонардо Риела ксенотрансплантацията скоро може да се превърне в животоспасяваща възможност за пациентите.

„Недостигът на органи е най-голямата криза, пред която сме изправени в момента в трансплантацията“, пише Риела. „Знаем, че най-доброто лечение за пациентите с краен стадий на бъбречно заболяване, развили бъбречна недостатъчност, е трансплантацията, но просто не разполагаме с достатъчно човешки органи, които да бъдат трансплантирани навреме.“

Повече от 100 000 души са в националния списък с чакащи за трансплантация в САЩ, отбелязва bTV. Огромното мнозинство от тях очакват бъбрек. За пациенти като Андрюс използването на бъбреци от прасета може да осигури необходимото време за намиране на подходящ човешки донор.

„Нашата визия е ксенотрансплантацията да помогне за преодоляване на този недостиг - първоначално като мост, който да позволи на пациентите да се освободят от диализата, докато чакат човешки донорски бъбрек, а потенциално, след като установим дългосрочната безопасност и устойчивост на тези трансплантации, тя да се превърне и в самостоятелна форма на лечение“, казва Риела.

Първият бъбрек от прасе е трансплантиран през 2024 г.

Mass General извърши първата в света трансплантация на бъбрек от прасе на човек през 2024 г. Пациентът е живял 52 дни след процедурата, преди да почине от сърдечни причини, които не са били свързани с трансплантацията, съобщиха от болницата.