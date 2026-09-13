Революционна трансплантация! Мъж живее с бъбрек на прасе
Изкарал е 271 дни без диализа
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Изкарал е 271 дни без диализа
12-годишното момиче, което страда от рядко сърдечно и белодробно заболяване, вече живее в общинско жилище
Тази трансплантация е не само медицински успех, но и дълбоко човешка история за смисъла на живота и съпричастността
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Пациент постави рекорд
Единственият българин с два трансплантирани органа спечели петия си златен медал на Световното в Пърт
Екип от британски лекари успешно са променяли кръвната група на три донорски бъбрека
Сумата е голяма, а времето е малко, казва майката на момчето
Toва може да е стъпка към революция за 3D органите
Бебе и млада жена получиха шанс за втори живот след сплит трансплантация
По информация на лечебното заведение пациентът е в добро общо състояние
Първата по рода си трансплантация от жив донор е извършена от японски специалисти
Пациентката диша и се храни свободно
Уникалната трансплантация е продължила 15 часа
42 000 евро не достигат за трансплантация на стволови клетки
Това е първата в света успешна процедура
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Сумата, която трябва да бъде събрана, е 100 000 евро
Операцията е била направена на 18 май в Медицинския университет във Виена
Анди бе прецедент в дарителството, след като само за няколко часа бяха събрани над 200 000 лева, необходими за чернодробна трансплантация в Германия