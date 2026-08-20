Първи сме по морбили в целия ЕС. Фалшивите ваксини подпалиха епидемия

България е на първо място в Европейския съюз по установени случаи на морбили. От началото на годината регистрираните заразени у нас вече са над 500, а данните показват тревожна тенденция при неваксинираните. Бумът на фалшиви ваксини, който залива пазара ни, подпали епидемията, категорични са експертите.

През юни от общо 188 случая на морбили в Европейския съюз повече от половината са регистрирани в България - 102, предава Bulgaria On Air. На второ място е Италия с 41 случая, следвана от Белгия с 14 и Испания с 13.

Марияна Славова също посочва, че поставя задължителните ваксини на децата си.

"Ако не беше задължително, не бих го сложила на децата си", признава тя.

Медиците предупреждават

Според медиците разпространението на морбили зависи именно от броя на неимунизираните лица.

"Има изолирани групи от хора, които традиционно не се имунизират, които са място и джоб, в който възникването на епидемии е възможно. И това се познава по областите, в които са концентрирани болните", заяви педиатърът д-р Бисер Тодоров.

Тревожна тенденция според здравните власти са и случаите на родители, които не искат да ваксинират детето си, но искат то да бъде вписано като имунизирано.

"На този човек съм му посочвал вратата - никога не съм се съгласявал, защото за мен това е нарушение на лекарския морал. Това е престъпление спрямо детето", коментира д-р Тодоров.

Случаите се увеличават с около 20 седмично

На този фон случаите на морбили у нас продължават да растат.

"До края на изтеклата седмица имаме вече 534 случая на морбили - случаите в последните седмици растат с около 20 на седмица. Проблемът е, че тази епидемия не угасва, а продължава да тлее", подчерта проф. Ива Христова.

По думите ѝ част от хората, които по документи се водят ваксинирани, всъщност не са получили ваксината.

"При изследването на над 130 проби от лица, които по документи са ваксинирани, но всъщност са се разболели, установяваме, че при около 60% от тях всъщност става въпрос за непоставени ваксини. Това е огромен процент - и със скоростта, с която трупаме нови случаи, взехме първото място, изпреварвайки дори и Румъния, която предишната година имаше голяма епидемия", заяви проф. Христова.