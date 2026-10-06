Грипният сезон идва, ваксините ги няма. 180 000 дози за аптеките са под въпрос

Сериозен проблем с противогрипните ваксини може да остави аптеките без очакваните количества точно преди активния грипен сезон. Част от ваксините за свободна продажба могат да пристигнат в България чак през януари, което практически би обезсмислило доставката им за тази зима. За това предупреди пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, като подчерта, че информацията му идва директно от производител.

Проблемът е в един от грипните щамове

Забавянето не засяга само България. По думите на Костов трудности има и на други европейски пазари, включително в Германия, Франция и Швейцария.

Причината е по-късното определяне на ваксиналните щамове и най-вече сериозен производствен проблем при един от тях - H3N2 от грип тип А. Щамът се оказал труден за култивиране и се наложило да бъде модифициран, което забавило началото на производството.

„Това забави значително производството и в крайна сметка - доставката на ваксините“, обясни Костов.

Към закъснението се добавя и втори проблем - добивът при производството е по-нисък от очакваното. Това означава, че в крайна сметка произведените количества могат да се окажат по-малки от предварително заявените.

180 000 дози за аптеките са под въпрос

България е заявила около 180 000 противогрипни ваксини за свободна продажба в аптечната мрежа. Според Костов вече съществува реален риск страната да не получи цялото договорено количество.

На директен въпрос дали част от заявените ваксини може изобщо да не пристигнат, той отговори: „За съжаление, означава, защото тази информация ми е директно от производителя.“

През последните години в българските аптеки обичайно са доставяни между 150 000 и 180 000 дози. Пренасочването на количества от други държави също трудно би решило проблема, защото производството се планира почти година предварително според направените заявки.

И безплатните ваксини може да са по-малко

Проблем има и при ваксините по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Те се очаква да пристигнат към края на октомври, тъй като производителят има договор с Министерството на здравеопазването.

Костов обаче предупреди, че и там количествата най-вероятно ще бъдат по-малки от очакваното. Причината е същата - затрудненото производство.

Така рискът е двоен - свободният пазар може да получи ваксините прекалено късно, а програмата за възрастните хора да разполага с по-малко дози от планираното.

Назалните ваксини не решават проблема

По-различна е ситуацията с назалните противогрипни ваксини за деца между 2 и 17 години. Част от тях вече са доставени в България и малки количества започват да достигат до аптеките.

Те обаче не могат да бъдат използвани като алтернатива за възрастни. И тук наличностите засега са ограничени. „Проблемът е, че са много малко“, коментира Костов.

Той припомни, че по-високият обхват с противогрипни ваксини през последните години е сред факторите, които според него са помогнали за намаляване на заболеваемостта от респираторни инфекции. Хората, които са се ваксинирали през предишни сезони, вероятно имат известна натрупана защита, но това не може напълно да компенсира липсата на актуална ваксина, тъй като циркулиращите грипни щамове се променят.

Към момента предупреждението за доставки чак през януари е основано на информацията, получена от Николай Костов от производител. Ако този сценарий се потвърди, България може да посрещне съществена част от грипния сезон с ограничени количества ваксини точно когато търсенето е най-голямо.