Интервю с д-р Николай Милушев, уролог

Мъжете често поставят работата, семейството и ежедневните ангажименти пред грижата за собственото си здраве. Профилактичните прегледи се отлагат, първите тревожни симптоми се пренебрегват, а навици като недостатъчния прием на вода, обездвижването и небалансираното хранене постепенно увеличават риска от здравословни проблеми.

Защо добрата хидратация е толкова важна за бъбреците и отделителната система, как храненето и движението влияят върху имунитета и кои сигнали на организма не бива да подминаваме? На тези въпроси отговаря урологът д-р Николай Милушев, който обяснява как няколко сравнително лесни промени в ежедневието могат да помогнат на мъжете да се грижат по-добре за здравето си.

Специалистът обръща особено внимание на редовната профилактика, правилния избор на вода и необходимостта грижите за организма да се съобразяват с възрастта и индивидуалното здравословно състояние.

Кои са най-често пренебрегваните аспекти на мъжкото здраве и какви са последиците от отлагането на профилактичните прегледи?

Често се подминават затрудненията при уриниране, паренето, болката по хода на пикочните пътища, потъмняването и помътняването на урината, както и видимата кръв в нея.

Характерен пример от урологията е доброкачественото увеличаване на простатната жлеза, което се среща по-често с напредването на възрастта. Някои мъже започват да пият драстично по-малко вода, за да стават по-рядко нощем. Това оставя причината за оплакванията неизяснена, а урината става по-концентрирана. Ако мехурът системно не се изпразва докрай, задържането на урина повишава риска от инфекции и камъни в него. Често се пренебрегва и фамилната обремененост със злокачествени заболявания на тестисите и простатата или с някои бъбречни заболявания. При оценката на риска за бъбреците имат значение също високото кръвно налягане, диабетът и затлъстяването. Затова съветвам пациентите да идват редовно на профилактика и да потърсят консултация по-рано, още когато се появи обезпокоителен симптом.

Как се променят потребностите на мъжкия организъм с възрастта и защо е важно мъжете да адаптират грижата за здравето си към различните етапи от живота?

С годините си струва човек да преразгледа навиците си. Ако в по-млада възраст е консумирал често сладкарски изделия, сладки напитки и големи количества плодови сокове, може да започне с намаляване на бързите въглехидрати и с по-редовен прием на вода. Добре е да ограничи и наситените мазнини и да се погрижи менюто му да осигурява достатъчно белтъчини, витамини, фибри и минерали. Сред растителните храни, които бих включил в разнообразното меню, са ягоди, ябълки с кората, горски плодове, райска ябълка, лук, каперси, спанак и зелени чушки. Куркума, джинджифил, черен пипер, мащерка и риган също могат да присъстват като подправки. Хидратацията също се съобразява с възрастта, телесното тегло, натоварването и общото здравословно състояние. Нискоминерализираната вода е един от вариантите за ежедневието, а изборът на алкализираща вода, каквато е нискоминерализираната DEVIN Минерална, има смисъл да се обсъди при конкретен урологичен проблем. При бъбречно заболяване или прием на лекарства режимът може да изисква индивидуална преценка.

Какво всъщност означава да поддържаме нормалното функциониране на имунната система целогодишно?

Да осигуряваме на организма достатъчно вода и разнообразна храна с енергиен и минерален състав, съобразен с потребностите ни. Чревната микрофлора има значение за нормалната работа на имунната система. В отделителната система достатъчният прием на течности подпомага образуването на урина и редовното ѝ отделяне. Така навиците какво ядем и колко и каква вода пием редовно имат своето място в грижата за организма през цялата година.

В менюто е желателно да присъстват естествените пробиотици – кисело мляко, кефир, кисело зеле и туршии, получени чрез ферментация. Бих посъветвал да се внимава с честата консумация на сладкарски изделия, подсладени напитки и големи количества плодови сокове. Същото се отнася до прекомерния прием на тлъсти меса и високомаслени млечни продукти. При човек с диабет добрият контрол на кръвната захар е важен и за бъбреците, защото продължително високите стойности могат да увредят бъбречната тъкан. За пиене бих препоръчал чиста вода без добавена захар, която човек може да приема редовно през деня. Нискоминерализираната вода DEVIN Минерална е добър избор за ежедневна употреба. В урологията добрата хидратация има конкретно приложение. Тя помага урината да остане по-разредена и е част от профилактиката на бъбречните камъни. При вече настъпила инфекция подходящият прием на течности е част от общата грижа наред с назначеното лечение.

Има ли специфични особености в начина на живот на съвременния мъж, които могат да го направят по-уязвим към натрупването на физическо и психическо изтощение?

За съжаление, продължителното седене, което напоследък често наричат „новото тютюнопушене“, е част от работния ден на много хора. Към него се прибавят психическото претоварване, стресът, нередовното хранене и недостатъчният прием на вода. При някои мъже това върви с прекомерна употреба на кафе и алкохол или с тютюнопушене. При работа на открито, в горещина или при физическо натоварване загубата на течности може да е по-голяма от обичайната. При работа на бюро проблемът по-често е, че човек отлага да стане, да си налее вода или да отиде до тоалетната. Пиенето на алкохол след работа като навик също заслужава да се обмисли. Бирата съдържа вода, но алкохолът може да увеличи отделянето на урина. За утоляване на жаждата най-добре е да пием вода.

Кои ежедневни навици бихте определили като основа за поддържане на доброто общо здраве и нормалната функция на имунната система?

Започвам с достатъчно вода, разпределена равномерно през деня. Като ориентир може да послужи препоръчителният прием от около 30 мл на килограм телесно тегло за здрав възрастен. Важни са работата на човека, температурата, физическото натоварване, храната, заболяванията и лекарствата му. Част от течностите постъпват със супи, бульони, айран и други храни и напитки. За основна напитка без колебание съветвам да се избере вода без добавена захар. Нискоминерализираната е един от вариантите за ежедневието, като DEVIN Минерална е добър пример за вода с ниска обща минерализация. Добрата лична хигиена и редовното изпразване на пикочния мехур също са част от грижата за отделителната система. При храненето бих поставил акцент върху редовността, разнообразието и ограниченото количество сладки и много мазни храни. Редовното движение има също толкова ясно място. За един човек подходящото е по-продължително ходене, за друг – програма във фитнеса. Трети може да практикува по-интензивен спорт.

Как недостатъчният прием на течности може да повлияе на нормалните физиологични процеси?

При недостиг на течности организмът се стреми да съхрани водата. Отделя се по-малко урина и тя става по-концентрирана. Ако това се случва системно, концентрираната урина благоприятства образуването на кристали и камъни. При изразено обезводняване може да спадне кръвното налягане и да намалее кръвоснабдяването на бъбреците, което затруднява работата им. Водата е важна и за терморегулацията. Когато се изпотяваме, изпаряването на потта охлажда тялото. При високи температури или продължително физическо натоварване губим повече течности. Ако загубите надхвърлят приетото количество, се стига до дехидратация. Тогава човек уринира по-рядко от обичайното, отделя по-малко урина и тя е по-интензивно жълта, с по-силна миризма. Може да има жажда, сухота в устата, сух език и лигавици. Кожата може да изглежда суха и да загуби част от еластичността си. При по-изразена загуба на течности могат да се появят отпадналост, главоболие, спад на кръвното налягане и замайване, особено при изправяне. Недостигът на течности може да се отрази на физическата работоспособност и концентрацията. При по-тежко обезводняване може да настъпи и нарушение на електролитния баланс, а при горещина се повишава рискът от топлинно заболяване. Симптоми като объркване, загуба на съзнание или рязко влошаване на общото състояние изискват спешна медицинска помощ.

Каква е ролята на минералите и електролитния баланс за нормалното функциониране на мускулите, нервната система и обмяната на веществата?

Електролитите са минерали, които в телесните течности носят електрически заряд. Сред тях са натрият, калият, калцият и магнезият. За нормалната работа на нервите и мускулите са нужни както достатъчно течности, така и подходящи концентрации на тези вещества. Бъбреците участват в регулирането на водно-солевия баланс. Затова при нарушена бъбречна функция и при прием на някои медикаменти препоръките за течностите и минералите са индивидуални. При активно спортуващите физическото натоварване и изпотяването могат да повишат нуждите от течности. При продължителна тренировка в жега или обилно изпотяване се губят и соли. Тогава има значение колко дълго продължава натоварването, колко течности се губят и как човек се храни. При обичаен ден без големи загуби разнообразното хранене осигурява голяма част от необходимите минерали, а чистата питейна вода може да бъде основната напитка. Нискоминерализираната вода е един от удобните варианти за редовен прием.

Практическият ми съвет е течностите да се разпределят равномерно през деня. При урологични проблеми има значение и кога се приемат течностите. При бъбречна недостатъчност както количеството течности, така и хранителният режим се определят от лекуващия екип.

Какво трябва да съобразяваме при избора на минерална вода?

Трябва да прочетем какво пише на етикета. Общата минерализация, изразена в милиграми на литър, показва общото количество разтворени минерални вещества. При DEVIN Минерална например общата минерализация е около 226 мг/л. Отделните стойности показват какво е съдържанието например на натрий, калций, магнезий и хидрогенкарбонати. Две води могат да имат сходна обща минерализация и различен състав. Водата от различни извори има и различен вкус именно заради състава си. За ежедневен прием бих предложил чиста вода без добавена захар, която е приятна за пиене. Нискоминерализираната вода е един добър избор. При бъбречна недостатъчност, хемодиализа или друго състояние, за което е определен водно-солеви режим, изборът на вода върви заедно с преценката за общото количество течности и за храненето. При хората, които са склонни да образуват бъбречни камъни, има значение какъв е видът на камъните. За профилактиката достатъчният обем урина е важен, защото така веществата, от които могат да се образуват кристали, остават по-разредени.

Ако трябва да препоръчате на един мъж три основни промени в ежедневието му, с които да започне да се грижи по-отговорно за здравето си, кои биха били те?

Първата промяна е да започне да пие достатъчно вода през деня. Количеството трябва да отговаря на телесното тегло, натоварването и здравословното състояние. Бих избрал вода без добавена захар, а ниската минерализация е практична възможност за всекидневието. Алкализираща вода с ниска минерализация, каквато е DEVIN Минерална, може да се обсъди според индивидуалните потребности. На второ място бих препоръчал всеки да съобрази храненето си според възрастта и начина си на живот. Важно е храненето да е редовно, а количествата въглехидрати, мазнини и белтъчини да са балансирани. В менюто трябва да има място за фибри, витамини и разнообразни растителни храни. При установен диабет или друго хронично заболяване режимът се съобразява с диетата и лечението. Третата промяна е да намери форма на движение. За някои мъже това ще е ходене пеша, за други – тренировки или спорт, подбрани според възрастта, подготовката и здравословното им състояние.

Какво бихте посъветвали мъжете, които смятат, че докато нямат оплаквания, няма причина да посещават лекар?

Бих им казал, че част от заболяванията в повечето случаи започват с минимални или без оплаквания. В урологията има значение и какво човек възприема като оплакване. Мъж, който е свикнал да става по няколко пъти нощем или е забелязал, че струята му отслабва, може да отдаде това на възрастта си. При разговор с лекар тези подробности дават информация как функционира пикочният мехур и дали е нужна допълнителна оценка. Същото се отнася до фамилната история. При диабет, високо кръвно налягане или други рискови фактори лекарят може да предложи изследвания според конкретния случай. Моят съвет е мъжете да планират профилактиката поне веднъж годишно и да обсъдят по-кратък интервал, включително шест месеца, когато рискът го налага.