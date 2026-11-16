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Грипът настъпва, ваксините ги няма. Проф. Ива Христова със съвети

Да се възползват възрастните от националната програма за ваксиниране, призова директорът на Националния център по заразни и паразитни болести

Грипът настъпва, ваксините ги няма. Проф. Ива Христова със съвети
Снимка: бТВ
16 ное 26 | 8:49
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Мира Иванова

Грипът настъпва, а ваксините още ги няма в аптеките. Внесените досега количества са разпределени на личните лекари, но според тях самите - непропорционално.

Увеличава се заболеваемостта от остри респираторни заболявания. 2600 случая за предишната седмица спрямо 1600 за по-предишната седмица. С бързи темпове катерим. Все повече доказваме грипни вируси. Това заяви в ефира на БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя призова всички да бъдем разумни за нас и за децата на наша отговорност.

„Времето захладнява, затопля се и отново захладнява. Увеличават се респираторните заболявания. Повечето хора са с хрема и зачервено гърло. Трябва топло да е на краката, да не се обуват летните маратонки с тънка подметка, да не се настива и от главата и шията – подценяваме отворени деколтета, увиснали шалове“, посъветва тя.

По думите ѝ в момента доминира тип A(H1N1).

„Сега е подходящо да се ваксинираме. Да се възползват възрастните от националната програма за ваксиниране. Изобщо не е късно. Две седмици са нужни за имунитет, предостатъчно време има тази или другата седмица да се ваксинираме“, допълни още проф. Христова.

Тя отбеляза, че България е на първо място по случаи на морбили в Европа - абсолютно предотвратимо с ваксина заболяване.

„Ваксините не вредят, а предпазват“, напомни тя.

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Автор Мира Иванова

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