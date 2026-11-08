Тези 4 напитки свалят кръвното

Ежедневният избор на напитки може да повлияе върху кръвното налягане повече, отколкото хората осъзнават. Затова четирима диетолози са посочили най-добрата напитка за понижаването му, пише VeryWell Health, предава БГНЕС.

Сок от нар

Сокът от нар е не само вкусен, но дори само една чаша от него може да помогне за понижаване на кръвното налягане. „Сокът от нар съдържа калий, както и антиоксиданти, които могат да насърчат производството на азотен оксид в организма. Азотният оксид помага за отпускане на кръвоносните съдове, което улеснява кръвообращението и може да подобри контрола на кръвното налягане“, се казва в статията. По-специално, сокът от нар може да се консумира не само чист, но и по различни други начини. Експертите препоръчват да се опита с лед, смесен с газирана вода или студен чай, като ароматна основа за коктейли или замразен в близалки. „Можете също да го добавите към смутита, кисело мляко, овесени ядки или парфета за обогатяване на хранителните вещества. Той е чудесен и с пикантни ястия, използва се във винегрети и маринати или се сгъстява в глазура за меса и зеленчуци“, каза диетоложката Сюзън Фишър.

Зеленият чай

Както отбеляза магистър г-жа Симона Харунян, зеленият чай е полезен за поддържане на здравословно кръвно налягане. „Той помага за отпускане на кръвоносните съдове, като насърчава производството на азотен оксид, което подобрява кръвообращението. Също така е богат на антиоксиданти и има естествени противовъзпалителни свойства, които насърчават цялостното здраве на сърцето и могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане с течение на времето“, подчерта тя. За да получите максимална полза, казва тя, пийте зелен чай без захар. И тъй като зеленият чай съдържа кофеин, той може да бъде отличен заместител на сутрешното ви кафе.

Чай от хибискус

„Чаят от хибискус е една от най-научно доказаните натурални напитки за понижаване на кръвното налягане. Той е богат на антоцианини – растителни съединения, които помагат за отпускане на кръвоносните съдове и подобряване на кръвообръщението, което води до значително намаляване както на систоличното, така и на диастоличното кръвно налягане“, обясни диетоложката Лена Бийл. Тя добави, че освен ползите си за сърцето, хибискусът има и антиоксидантни свойства и може да помогне за нормализиране на нивата на холестерола. „Препоръчвам да го приготвяте топъл или студен и да пропускате захарта. Подсилвам вкуса с резенчета цитрусови плодове или щипка канела за естествена, жизнена и полезна за сърцето напитка“, отбеляза диетоложката.

Сок от цвекло

Специалистката Роксана Есани подчерта, че най-добрата напитка за понижаване на кръвното налягане е сокът от цвекло, който съдържа голямо количество естествени нитрати, които могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане. „Цвеклото, благодарение на яркия си цвят, съдържа и антиоксидантни пигменти, които помагат за намаляване на възпалението, което е важно за здравето на сърцето. Сокът от цвекло съдържа също калий, магнезий и витамин С. Обичам да си правя собствен сок от цвекло у дома. Изцеждам го със зелена ябълка, морков, джинджифил и лимон. Получава се вкусна напитка“, отбеляза диетоложката.