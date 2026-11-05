Тръгнали на разходка, изчезнали за 3 месеца: Петима оцеляха насред Тихия океан

Трябвало да бъде съвсем обикновено пътуване с лодка между два острова, което продължава само час. Но една буря променя всичко. Девет души изчезват сред безкрайните води на Тихия океан, а след десет дни безуспешно издирване спасителните екипи прекратяват операцията. Близо три месеца по-късно се случва невероятното – петима от пътниците са открити живи на хиляди километри от дома си.

Сред оцелелите са две деца и трима възрастни. Те са намерени на 1 ноември край отдалечения остров Фанинг, известен още като Табуаеран, който е част от тихоокеанската островна държава Кирибати.

Историята, разказана от списание „Пийпъл“ и австралийската обществена телевизия ABC, предизвика вълнение заради необикновеното спасение. Но радостта е помрачена от тревогата за останалите четирима души, които все още са в неизвестност.

Един час път се превръща в тримесечно изпитание

Всичко започва на 30 юли 2026 г., когато деветима души се качват на малка лодка с дължина около шест метра.

Планът е да прекосят разстоянието между островите Мурило и Руо, част от Федералните щати Микронезия. Пътуването е рутинно и обикновено отнема около час.

Но по време на плаването ги връхлита буря. Лодката е отнесена далеч от маршрута си и скоро изчезва безследно.

Бреговата охрана на Съединените щати започва мащабна издирвателна операция с участието на военноморските и военновъздушните сили.

В продължение на десет дни спасителните екипи претърсват огромна площ от океана – приблизително 85 700 квадратни километра.

На 9 август издирването е прекратено. Няма следа нито от лодката, нито от хората на борда.

За техните семейства започва мъчително очакване.

Чудото идва след близо 5400 километра

На 1 ноември жители на остров Фанинг в Кирибати забелязват малка лодка, носена от океанските течения.

Когато се приближават, откриват петима живи пътници.

Оказва се, че това са хората, изчезнали в края на юли край Микронезия.

По приблизителни изчисления лодката е изминала около 5400 километра през Тихия океан.

Спасените са в тежко физическо състояние. Всички страдат от сериозно обезводняване и недохранване.

Местните жители незабавно им оказват помощ, а пастор от местна християнска църква ги приема и се грижи за тях.

По-късно медицински специалисти започват лечение и ги поставят на венозни вливания.

„Усмихват се и показват, че искат да ядат“

Медицинската сестра Паукин Тороро, която се грижи за спасените, разказва пред австралийската ABC, че въпреки тежкото си състояние те постепенно започват да се възстановяват.

„Могат да движат главите си настрани. Могат да се усмихват и да показват, че искат да ядат“, обяснява тя.

Тези малки признаци дават надежда, че петимата ще успеят да преодолеят последствията от продължителното изпитание.

Според депутата от Кирибати Каотитааке Ракороа спасените вече са получили първоначална медицинска помощ. Той препоръчва те да бъдат транспортирани с първия възможен полет до остров Киритимати, където могат да получат допълнително лечение.

Оцелелите все още не са разказали публично как са прекарали месеците в океана, откъде са намирали вода и храна и какво се е случило с останалите им спътници.

Те са помолили личното им пространство да бъде уважено, докато се възстановяват.

А къде са останалите четирима?

Това е въпросът, който помрачава радостта от невероятното спасение.

На борда на лодката първоначално са били девет души, но край Кирибати са открити само петима.

Американската брегова охрана заяви пред „Пийпъл“, че е изключително обнадеждена от новината за оцелелите.

„Изпитваме огромно облекчение, че петима души са открити и получават грижи“, съобщиха от службата.

Оттам изразиха и дълбоко съчувствие към семействата и близките на хората, които продължават да бъдат в неизвестност.

Засега властите не са съобщили какво се е случило с четиримата изчезнали.

„Благодарим на Бог за неговата любов и милост“

Губернаторът на щата Чуук в Микронезия Александър Нарун приветства новината за спасението.

„На борда на изчезналата лодка имаше девет души. Благодарим на Бог за неговата любов и милост, че петима от деветимата бяха открити“, заяви той чрез преводач.

„Продължаваме да се молим за четиримата им спътници“, добави губернаторът.

Нарун съобщи, че е поискал от президента на Федералните щати Микронезия да започне дипломатически разговори с правителството на Кирибати, за да може оцелелите да бъдат върнати у дома.

Междувременно близките им вече са успели да установят контакт с част от спасените.

Засега остава загадка как петимата са преживели толкова дълго време в малка лодка насред Тихия океан. Очаква се, когато здравословното им състояние позволи, те сами да разкажат за изпитанието.