Ето кой тероризира цяла Европа

Руската крайнодясна екстремистка група „Мужское государство“ пое отговорност за бомбените заплахи, отправени тази сутрин срещу европейски летища и самолети, предаде Де ре милитари.

Групата е екстремистко руско мъжко движение, което пропагандира крайнодесни възгледи и е свързвано с онлайн тормоз, заплахи и сплашване, насочени срещу жени, малцинства и представители на LGBTQ+ общността.

В имейл, изпратен до летището в Рим, се заявява:

“Всички вие сте съучастници в престъпна конспирация. Заради това искаме да ви унищожим. Вашият феминистки режим ще запомни това завинаги. Експлозията ще се случи след 60 минути.

Днес небето ви ще бъде червено."