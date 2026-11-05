Германски министър намерен мъртъв в Берлин! Последните му часове са загадка

Германия е потресена от внезапната смърт на заместник министър-председателя и министър на икономиката на Бавария Хуберт Айвангер. 55-годишният политик е открит мъртъв вечерта на 4 ноември в хотелска стая в центъра на Берлин. Преди това той отменил участието си във важно партийно събитие, тъй като не се чувствал добре, а по-късно колегите му не успели да се свържат с него.

Берлинската полиция и прокуратурата започнаха разследване за установяване на причината за смъртта, съобщават германските издания „Билд“ и „Тагесшпигел“.

Отменил среща, след което изчезнал

Айвангер пристигнал в германската столица за откриването на новия берлински офис на партията „Свободни избиратели“, която оглавяваше. Той трябвало да произнесе реч пред присъстващите, но отменил участието си по здравословни причини и бил заместен от свой съпартиец.

Според „Тагесшпигел“ политикът отменил и предварително планирано интервю. По-късно престанал да отговаря на телефонните обаждания, което предизвикало безпокойство сред колегите му.

В ранните вечерни часове Айвангер бил открит безжизнен в стаята си в хотел „Нойер Фриц“, разположен близо до гара „Фридрихщрасе“ в централната част на Берлин.

Разследват причината за смъртта

Берлинската прокуратура и шестият отдел за разследване на убийства към криминалната полиция са започнали процедура за изясняване на обстоятелствата около смъртта.

„Целта на разследването е да се установят конкретната причина и обстоятелствата на смъртта, както и да се изключи евентуална чужда намеса“, се посочва в официалното съобщение на берлинската полиция.

Според „Билд“ по тялото на политика не са установени видими външни наранявания. „Тагесшпигел“ съобщава, че разследващите допускат смърт по естествени причини, но официално заключение все още няма.

Абсолютна трагедия

Министър-председателят на Бавария Маркус Зьодер изрази дълбоката си скръб от смъртта на своя заместник. „Внезапната смърт на Хуберт Айвангер е абсолютна трагедия. Всички сме дълбоко потресени. Мислите ни сега са преди всичко със семейството и децата му. Скърбим заедно с тях и се молим за тях“, заяви Зьодер.

Държавният секретар в баварското министерство на икономиката Тобиас Готхард също изрази съболезнования. „Новината за внезапната смърт на Хуберт ме порази дълбоко. Тя е непонятна за всички нас. Бавария губи човек, който винаги и с всички сили работеше за хората в провинцията“, заяви той.

Кой беше Хуберт Айвангер

Роденият на 26 януари 1971 година Хуберт Айвангер е сред водещите политически фигури в Бавария през последните две десетилетия. По образование е аграрен инженер, а през 2006 година оглавява баварската организация на „Свободни избиратели“. От 2010 година е и федерален председател на партията.

През 2018 година формацията влиза в коалиционно управление с Християнсоциалния съюз. Айвангер става заместник министър-председател и министър на икономиката, регионалното развитие и енергетиката, като запазва постовете си и след изборите през 2023 година.

Той оставя след себе си дългогодишната си партньорка Таня Швайгер и двамата им синове.