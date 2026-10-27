Кървава нощ в Германия! Кола се вряза умишлено в група хора

Драматични сцени се разиграха в Северна Германия, след като автомобил умишлено се вряза в група хора, ранявайки няколко души. Полицаи, оказали се наблизо, открили стрелба по колата в опит да спрат нападателите, но те успели да избягат. Сред пострадалите има и тежко ранени, а районът беше отцепен за мащабна полицейска операция. Инцидентът е станал малко преди полунощ в град Нойщат ам Рюбенберге, близо до Хановер, съобщават Ройтерс и ДПА.

БМВ се насочило срещу група хора

По първоначална информация автомобил БМВ се врязал целенасочено в група хора в градчето, разположено в провинция Долна Саксония. При удара са пострадали четирима или петима души, като нараняванията им варират от леки до тежки.

Всички ранени са транспортирани в болница. Според говорител на полицията няма непосредствена опасност за живота им, въпреки че част от пострадалите са в тежко състояние.

Разследващите смятат, че хората, участвали в инцидента, вероятно са се познавали. Засега обаче не се съобщават подробности за отношенията между тях и причината за нападението.

Полицията открила огън, нападателите избягали

Полицейски патрул извършвал рутинна проверка на автомобили в непосредствена близост, когато служителите станали свидетели на случващото се. Униформените реагирали незабавно и произвели изстрели по БМВ-то, опитвайки се да го спрат.

Въпреки полицейската намеса заподозрените успели да се измъкнат. По информация на германските медии те изоставили автомобила и избягали пеша.

Мащабно издирване край Хановер

На мястото били изпратени множество полицейски екипи, включително тежковъоръжени служители. В издирването се включил и хеликоптер, а според германски медии е използвано и полицейско куче.

Районът на нападението останал отцепен в продължение на няколко часа, докато криминалистите извършвали оглед и събирали доказателства. По последните съобщения на полицията заподозрените все още се издирват, а мотивите за нападението не са изяснени.