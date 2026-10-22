Алтернатива за Германия с радикален план. Шенген и еврото под прицел

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) поиска радикално преустройство на Европейския съюз, включително премахване на преките избори за Европейски парламент. Съпредседателят на партията Алис Вайдел представи в Страсбург стратегия, която предвижда властта да бъде върната на националните правителства, а Европейската комисия да загуби ключови правомощия.

Предложенията засягат и Шенгенското пространство, управлението на еврото и Европейската централна банка. Ако настояванията на АзГ за реформа не бъдат изпълнени, партията допуска и референдум за членството на Германия в ЕС, съобщи ДПА.

Край на преките избори за Европейски парламент

Едно от най-съществените предложения е европейските депутати вече да не бъдат избирани от гражданите. Вместо това представителите в Европейския парламент трябва да бъдат изпращани от националните парламенти, предвижда стратегическият документ на АзГ.

Подобна система е действала преди 1979 г., когато за първи път европейците получават възможност пряко да избират своите представители. Оттогава изборите се провеждат на всеки пет години, а Европейският парламент постепенно разширява законодателните и бюджетните си правомощия.

Според германската партия Европейският съвет, в който участват държавните и правителствените ръководители на 27-те страни членки, трябва да се превърне в основния орган за вземане на решения. Националните лидери ще обсъждат и приемат решенията пряко, вместо сегашното разпределение на правомощията между европейските институции.

Вайдел обвини Брюксел в нарушаване на демокрацията

„ЕС престана да бъде обединение на суверенни държави“, заяви Алис Вайдел на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.

Тя атакува начина, по който функционира Европейската комисия, чиито членове не се избират пряко от гражданите. По действащите правила комисията по правило разполага с правото да предлага европейско законодателство, докато Европейският парламент и Съветът на ЕС участват в приемането му.

Вайдел определи тази система като „огромно нарушение на демократичния процес на вземане на решения“.

„Ето затова казваме, че трябва да преизградим ЕС и да върнем компетенциите на националните парламенти и правителства“, посочи тя.

Представителят на АзГ в Европейския парламент Рене Ауст защити предложенията, като подчерта, че партията не отхвърля сътрудничеството между европейските държави. „Ние сме проевропейска партия. Ние сме готови за сътрудничество и сме конструктивни“, заяви той, цитиран от ДПА.

Шенген също попадна на прицел

Вайдел настоя държавите членки да получат възможност да се отказват от участието си в отделни европейски споразумения. Като конкретен пример тя посочи Шенгенската зона, която позволява свободното придвижване без системни проверки по вътрешните граници.

Според германския политик, ако Шенген не функционира ефективно, Германия трябва да може да напусне споразумението и самостоятелно да защитава границите си.

В момента Германия вече прилага проверки по вътрешните си граници, както правят и други европейски държави. Тези временни мерки са предвидени при определени условия в действащите шенгенски правила и не означават напускане на пространството.

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Друг основен акцент в документа е „коренна промяна“ на системата на еврото. АзГ настоява Европейската централна банка да се придържа строго към основния си мандат за поддържане на ценовата стабилност, като критикува и политиката за изкупуване на държавни облигации.

Партията предлага гласът на Германия в Управителния съвет на ЕЦБ да получи по-голяма тежест. В момента централните банкери от държавите в еврозоната участват в ротационна система на гласуване. След присъединяването на България към еврозоната в началото на 2026 г. в нея участват управителите на централните банки на 21 държави.

Новата стратегия и старото обещание за излизане от еврото

През август Вайдел заяви, че ако АзГ дойде на власт, ще настоява Германия да напусне еврозоната. Новият стратегически документ обаче не предвижда като непосредствена цел излизане от ЕС или отказ от общата валута.

Попитана за разликата, Вайдел обясни, че в партията се водят открити дискусии и спорове за най-доброто решение относно бъдещето на ЕС и мястото на Германия в него.

„Ние се застъпваме за Европейски съюз, за Европа на отечествата, в която европейските държави са равнопоставени“, заяви тя.

Според представения план, ако предложеното преустройство на ЕС не бъде осъществено, АзГ ще настоява за национален референдум за германското членство в Съюза. Промяна на основните европейски договори обаче изисква съгласието и ратификацията на държавите членки по предвидените процедури.