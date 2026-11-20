Колко струва животът в Германия за двама млади българи? Отговор на този въпрос дават Алекс и Марти, основатели на онлайн общността "Българи в Германия“, които разкриват подробна разбивка на месечните си разходи. Оказва се, че за покриването на основните им нужди са необходими близо 1900 евро, при това без автомобил, посещения на ресторанти, почивки и непредвидени покупки, пише plovdiv24.bg.

Алекс живее в Германия от шест години, където успешно завършва бакалавърска и магистърска степен. Днес тя работи като бизнес консултант в една от най-големите германски технологични компании.

Марти пък е в страната от 15 години, завършил е специалност "Икономика на недвижимите имоти“ и от близо три години работи в сектора.

Най-сериозното перо е жилището.

За наем на апартамента си двамата плащат 900 евро месечно. Към тази сума обаче се добавят и допълнителни разходи, известни в Германия като Nebenkosten. В края на годината обикновено им се налага да доплащат около 500 евро, което увеличава реалната месечна стойност на жилището до приблизително 942 евро.

Следващият значителен разход е храната.

За покупки от супермаркети двамата отделят средно 480 евро месечно. Към тази сума се прибавят и обедите през работната седмица.

Алекс харчи около 25 евро седмично за храна, когато посещава офиса, докато Марти отделя приблизително 12 евро, тъй като обикновено носи приготвена вкъщи храна. Така общите им разходи за обяд на работното място достигат около 160 евро месечно.

За спорт двамата плащат общо 100 евро месечно за фитнес. Транспортът им струва още 90 евро, които отделят за билети Deutschlandticket, позволяващи използването на обществения транспорт.

Към задължителните плащания се прибавя и германската такса за обществено радио и телевизия, известна като Rundfunkbeitrag, която възлиза на около 19 евро месечно за домакинството.

Освен това двамата заделят средства за битови потребности като почистващи препарати, хигиенни продукти и други консумативи за дома.

Общата сума на основните им месечни разходи достига приблизително 1890 евро.

Алекс и Марти подчертават, че в тази сметка не влизат разходи за автомобил, гориво, ресторанти, нови дрехи, почивки и непредвидени ситуации.