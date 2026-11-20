Придобиването на свидетелство за управление на МПС в Бургас вече надхвърля 1000 евро, а когато към обучението се добавят задължителните документи, курсът по първа помощ и държавните такси, крайната сума лесно достига близо 1300 евро. Това важи при условие, че кандидатът вземе изпитите още от първия опит. При повторно явяване и нужда от допълнителни часове по управление разходите продължават да се трупат, превръщайки подготовката на младия водач в сериозно финансово предизвикателство за семейния бюджет.

Прегледът на актуалните предложения в морския град показва, че

базовият курс за категория B варира между 1000 и 1100 евро.

Различията не се крият единствено в автопарка и преподавателите, а най-вече в обхвата на услугите, включени в пакетната цена. Някои учебни центрове покриват учебните помагала, вътрешните проверки и първото явяване пред ДАИ. Други обаче обявяват отделна такса за самото обучение и начисляват изпитните разходи допълнително.

Така например, бургаски учебен център в жк „Лазур“ предлага онлайн пакет за 1000 евро, който обхваща 31 часа практика, 40 часа теория, учебник, вътрешните изпити, както и първите явявания на теория и кормуване пред държавната администрация. В друга част на същата интернет страница обаче фигурира тарифа от 1100 евро за категории B и B78 с уточнението, че сумата включва дължимите такси и ДДС. Тъй като липсва обяснение за разминаването между двете оферти, препоръчително е курсистите да изискат изрично потвърждение коя цена е актуална към момента на записване.

Съществува и още едно задължително плащане, което близките често пропускат при предварителните си сметки. Обучението по първа долекарска помощ към Българския червен кръст възлиза на 96 евро и се провежда в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два поредни дни. На 17 ноември от БЧК официално опровергаха слуховете, че таксата ще скочи на 150 евро от началото на 2027 г., като уточниха, че подобно поскъпване не е обсъждано и гласувано.

След успешното преминаване на изпитите бъдещият шофьор трябва да си извади и медицинско свидетелство, чиято стойност варира според избраното лечебно заведение. За самото отпечатване на документа МВР събира държавна такса от 12,78 евро за стандартна поръчка, докато бързите и експресните услуги се заплащат по-скъпо.

При базов курс от 1000 евро, такса към БЧК от 96 евро и стандартна услуга в МВР за 12,78 евро, общата сметка набъбва до 1108,78 евро,

без да се брои медицинският преглед. Ако обучението струва 1100 евро, крайната сума по същите параметри достига 1208,78 евро, а при скъсан изпит или нужда от допълнителна практика разходите продължават да растат.