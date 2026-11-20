Над 360 хиляди души ще получат целева помощ за отопление през този сезон. Държавната подкрепа е в размер на близо 322 евро за петте зимни месеца, но достатъчни ли са тези средства, за да покрият разходите за отопление?

Изплащането на помощите за отопление започна, а от тази година то става на два транша. Първият е близо 129 евро, а в началото на януари одобрените ще получат 193 евро. От средствата се възползват най-вече самотни хора в пенсионна възраст, които отговарят на условията за енергийна бедност, а целевата помощ им осигурява топла зима, като облекчава бюджета им.

Разпределена за целия отоплителен сезон, държавната помощ се равнява на приблизително 64,40 евро месечно, или около 126 лева по фиксирания курс.

Тази сума трябва да подпомогне покриването на разходите за отопление независимо дали домакинството използва електричество, централно парно, природен газ, дърва или въглища.

Дали средствата ще бъдат достатъчни обаче зависи от множество фактори - големината на жилището, неговата енергийна ефективност, избрания начин на отопление и температурите през зимата.

За хората, които живеят сами в малки и добре изолирани жилища, помощта може да покрие значителна част от разходите. При по-големи, стари и лошо изолирани имоти обаче действителните сметки могат да надхвърлят многократно предоставената подкрепа.