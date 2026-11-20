Възпоменателен сребърен медал по случай връщането на тленните останки на цар Самуил в България отсече Монетният двор на Българската народна банка.

Медалът е част от лимитирана серия от 500 броя, като индивидуалната номерация по канта гарантира абсолютната уникалност на всеки екземпляр.

„На 3 октомври 2026 г. тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати в България с държавна церемония, съпроводена с 21 артилерийски салюта и бяха положени в базиликата „Света София“. Монетен двор на Българската народна банка отбелязва това историческо събитие, като отдава почит към владетеля, който до последния си ден защитава българската държавност, с лимитирана емисия възпоменателен медал „Цар Самуил“, пише в съобщението.

Медалът е отсечен от 1 тройунция чисто сребро (проба 999,9) в матово качество, с висок релеф и изключителна прецизност на детайла. Фината благородна патина подчертава дълбочината на изображението и придава на изделието автентичен състарен вид.

На лицето на медала (аверс) е изобразено авторско изображение на цар Самуил, съчетано с герба на рода Комитопули и базиликата „Свети Ахил“. На гърба на медала (реверс) е разположено изображение на базиликата „Света София“.

Монетният двор на Българската народна банка гарантира обявения максимален тираж.

„Този възпоменателен медал е нашият знак на почит към паметта и държавническия завет на цар Самуил – символ на несломимия български дух, изсечен в лимитирана серия от 500 уникални екземпляра“, заявават от дружеството, което е изцяло собственост на БНБ.

Колекционерите и ценителите на българската история могат да изберат предпочитан номер или да закупят възпоменателния медал, като се свържат с търговския отдел на "Монетен двор" ЕАД (тел.: 02/ 807 18 67, имейл: [email protected]) или направят поръчка директно в е-магазина на www.mint.bg.