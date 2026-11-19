„Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Ами няма как да стане. Няма такъв произведен радар“. Това заяви премиерът Румен Радев, който участва в конференцията "Черно море 2026: По-Близкият изток“, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация "Фридрих Еберт“ – България, която се провежда в София.

Острите му думи бяха директор отговор на вчерашните критики на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който си направи доста плоска шега с дрон-заплахите в Черно море и потопените кораби, като каза, че сега можем да добиваме газ. Попитан какво би направил, ако е в сегашната ситуация, Борисов отговори, че би унищожавал дроновете.

"И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини", отговори Радев днес. Премиерът отбеляза, че за страната ни атаките с дронове са изключително трудни за детекция с техниката, с която разполагаме на брега.

Министър-председателят припомни, че е имало епизодична помощ от партньорите, най-вече подкрепата с патрулна авиация, която да способства за детекцията. Работи се със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море, стана ясно от думите на Радев.

Хуманитарният проблем и войната в Украйна

Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол. "Искаме да превърнем нашето стратегическо, географско положение в стратегическо предимство най-сетне", изтъкна Румен Радев.

Във връзка с войната между Русия и Украйна премиерът отбеляза значението на военнотехническата подготовка и нуждата да се разгърне пълномащабно дипломатическия потенциал и усилия.

Радев посочи, че Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява, от друга страна Украйна е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.

Премиерът коментира също, че на срещите в ЕС и НАТО не се говори за ядрения риск, който според него съществува и Русия си играе с него.

Трябва ЕС и НАТО да намерят своята тежест на тези преговори, които започнаха да се водят без нас, каза още Румен Радев. Той добави, че няма как да се решава бъдещата архитектура за сигурност в Европа без нашето участие.