Българската култура ще разполага с рекорден бюджет от 307 милиона евро през 2027 г., което е увеличение с 38 милиона евро спрямо тази година. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев в предаването "Денят започва" по БНТ. Той подчерта, че правителството отделя все повече средства за сектора, но наред с това подготвя промени в начина, по който те се управляват и разпределят. Според министъра културата не трябва да се разглежда като бизнес, а като държавна отговорност с огромно значение за обществото.

Рекордни средства и нов подход

"Бюджетът за култура е 307 милиона евро - най-големият бюджет, който някога е бил приеман. Увеличението спрямо 2026 г. е 38 милиона евро, което в процентно изражение представлява 14,1% спрямо бюджета за 2026 г.", заяви Милошев.

Министърът обърна внимание, че увеличението на средствата надхвърля темпа на икономически растеж на страната. По думите му това показва приоритетното място на културата в политиката на правителството.

"Това в никакъв случай не е индексиране, а начин на управление на културния сектор. Ръстът, с който се увеличават средствата за култура, е по-голям от ръста на икономиката. Това показва ясната политика на управлението на кабинета и на всички, които сме отговорни за културния сектор", подчерта Милошев.

Сериозни проблеми в управлението

Евтим Милошев призна, че шестте месеца начело на Министерството на културата са му показали сериозни слабости в управлението на средствата. Според него в различни направления, включително сценичните изкуства, читалищата и музеите, липсват достатъчна прозрачност и ясна финансова логика при разпределянето на парите.

"Ако нямаме ясна посока, каквито и средства да се наливат, няма да стане по-добре. Цял живот съм се занимавал с управление на ресурси - пари, хора, процеси и технологии. Това, което ми прави впечатление като външен за системата човек, е, че тези ресурси не се управляват правилно", заяви той.

Министърът подчерта, че ефективността в културата не може да се измерва единствено с приходи и печалби.

"Финансирането на културата не е бизнес начинание, а държавна задача. Там не се търси финансова възвръщаемост, а ефектът от въздействието на културата върху обществото ни", категоричен беше Милошев.

Скандални проекти и спор за контрола

Особено остри бяха думите на министъра за Национален фонд "Култура". Той посочи, че при финансирането на проекти е имало случаи, в които формално законните решения пораждат сериозни въпроси за целесъобразността на разходите.

"В Национален фонд "Култура" имаше непрозрачност в начина, по който се разпределят средствата. От медиите научаваме за проекти, финансирани от Национален фонд "Култура", които са законосъобразни, но нецелесъобразни. Мъже мият килим на плажа, филми, които се занимават със сексуалната ориентация на деца, турнета без зрители - когато се прегледат документите, се оказва, че средствата са предоставени правомерно, но крайно нецелесъобразно", заяви Милошев.

Той обясни, че е поискал по-ефективен мониторинг върху разходването на публичните средства, но предложението му е било възприето като административен натиск.

"Министерството на културата е първостепенен разпоредител с бюджетни средства и не може да няма контрол. Когато заявих пред Национален фонд "Култура", че искам да има мониторинг, отговорът беше, че това представлява административен натиск", посочи министърът.

Според Милошев не може решенията за разпределяне на средствата да се вземат децентрализирано, а отговорността за тяхното изразходване впоследствие да се търси единствено от министерството.