Отиде си голям наш илюзионист

Почина известният български илюзионист Никола Петров-Корли. Това съобщиха неговите близки. Той е издъхнал в четвъртък на 81 години, предаде bTV.

Никола Петров-Корли започва артистичната си кариера като акробат в цирка. Впоследствие се насочва към илюзионното изкуство, което се превръща в негово основно призвание.

Още по времето на социализма гастролира в чужбина със съпругата си Вяра, която е и негова сценична партньорка. Двамата посещават 12 държави за осем години.

Корли се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в българското вариететно и илюзионно изкуство.

Сред отличията му са:

Награда „Икар“ на Съюза на артистите в България – 1997 и 2005 г.

„Златен феномен“ – 2005 и 2006 г.

Медал „Златен век“ от Министерството на културата.

Почетен знак на София.

Представян е и като академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), както и като бивш съветник по културни въпроси.

Погребението ще е във вторник - 10 ноември.