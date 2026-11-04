След дълга пауза! Джони Деп се завръща в Холивуд

Джони Деп се завръща към големите холивудски продукции с необичайно превъплъщение. 63-годишният актьор ще изиграе Ебенизър Скрудж в нова екранизация на прочутата класика на Чарлз Дикенс „Коледна песен“. Това е първата му мащабна студийна продукция от седем години насам, съобщава People.

Деп ще влезе в образа на скъперника със студено сърце, чийто живот се преобръща след срещата с три духа – на миналото, настоящето и бъдещето на Коледа.

По време на прожекция в Ню Йорк актьорът разкри как е подходил към изграждането на емблематичния персонаж. „Първият път, когато облечеш костюма на даден герой, той се превръща в твоята защитна броня“, споделя Деп.

За него най-важното било да открие причините, превърнали Скрудж в безмилостен скъперник. Актьорът искал да разбере не само характера му, но и какво от миналото му е оформило този образ.

Във филма участват още Андреа Райзбъро, Трамел Тилман, Иън Маккелън и Рупърт Гринт.

Завръщането на Деп идва след години извън големите холивудски продукции, белязани от широко отразената съдебна битка с бившата му съпруга Амбър Хърд. Двамата постигнаха споразумение през декември 2022 г. Според публикации хора от обкръжението на актьора определят ролята на Скрудж като възможност, която се появява веднъж в живота.