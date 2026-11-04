„Такси за рая“: Едно бдение, много абсурд и балкански смях до сълзи

Едно нощно бдение във Виена, няколко българи, събрани от съдбата, и достатъчно алкохол, за да се превърне тъжният повод в истинска балканска комедия. Това е отправната точка на „Такси за рая“ – новия филм на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов, в който черният хумор, абсурдът и човешките слабости се преплитат в история за приятелството и непредвидимите обрати на живота.

Предпремиерната прожекция се състоя на 24 октомври в кино „Люмиер“ в рамките на фестивала Cinelibri. След нея зрителите имаха възможност да се срещнат с актьорите и творческия екип и да научат повече за създаването на филма.

Официалната гала премиера предстои на 1 декември, а от 4 декември „Такси за рая“ ще бъде в кината в цялата страна.

Когато бдението се превърне в комедия

Сценарият е дело на писателя Димитър Динев и проф. Иван Ничев и е създаден по новелата „Нощно бдение“ на Динев.

Действието отвежда зрителите във Виена, където съпругата на български емигрант събира най-близките му приятели за нощно бдение. Но под въздействието на алкохола вечерта постепенно излиза извън всякакви рамки и се превръща в своеобразна „Дионисиева“ мистерия.

Следват абсурдни ситуации, неочаквани обрати и поредица от случки, в които черният хумор взема връх, а границата между действителността и въображението става все по-неясна.

Около виенската история се преплитат още две сюжетни линии. Едната проследява работата на двама служители, които организират връщането на българи от чужбина, а другата – приключенията на полски беглец, решил да премине границата по доста необичаен начин.

Така „Такси за рая“ събира различни съдби в един забавен, понякога горчив, но дълбоко човешки разказ за приятелството, слабостите и способността на живота да ни изненадва дори в най-неподходящия момент.

Звезден актьорски състав

В комедията участват Диляна Попова, Башар Рахал, Велислав Павлов, Боян Фераджиев, Лазарина Коткова, Деси Моралес, Даниел Владимиров, Стоян Дойчев и други.

Зад камерата е операторът Христо Генков, а музиката е на композитора Стефан Димитров.

Продуцент на филма е Иван Ничев, изпълнителен продуцент – Башар Рахал, а разпространението е поверено на „Ню Меджик Филмс“.