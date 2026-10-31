Джак Никълсън изчезна: Майкъл Дъглас разкри как живее легендата на Холивуд

Къде изчезна Джак Никълсън? Това е въпрос, който от години вълнува почитателите на един от най-големите актьори в историята на киното. Звездата от „Полет над кукувиче гнездо“ и „Сиянието“ почти не се появява публично и не е снимал филм от 2010 година.

Сега неговият дългогодишен приятел Майкъл Дъглас разкри как живее 89-годишният носител на три награди „Оскар“.

По време на среща с публиката в Суонзи, Уелс, на 26 октомври 82-годишният Дъглас представи мемоарите си One Helluva Ride и разказа за отношенията си с Никълсън.

„Искаше ми се да бяхме играли заедно. Той вече не работи. Добре е. Изчезна от публичното пространство“, сподели Дъглас.

След това побърза да успокои почитателите на приятеля си.

„Още се виждам с него, той е добре“, увери актьорът.

По думите му Никълсън прекарва времето си спокойно около дома си, където се разхожда дори по домашни чехли.

Дъглас приема решението му да стои далеч от светлините на прожекторите с разбиране. Според него след толкова дълга и забележителна кариера Никълсън напълно заслужава спокойствието си.

Приятелство, започнало с пет „Оскара“

Двамата са приятели от повече от половин век, макар никога да не са заставали заедно пред камерата в игрален филм.

Пътищата им се пресичат през 1975 г., когато Майкъл Дъглас е продуцент на „Полет над кукувиче гнездо“, а Никълсън изпълнява главната роля на Рандъл Макмърфи.

Филмът се превръща в една от големите класики на американското кино и печели пет награди „Оскар“ от девет номинации – за най-добър филм, режисура, главна мъжка роля, главна женска роля и адаптиран сценарий.

Това е и първият „Оскар“ за главна мъжка роля в кариерата на Джак Никълсън.

През годините Дъглас неведнъж е признавал колко силно присъствие е имал приятелят му на снимачната площадка. Според него Никълсън умеел да вдъхновява всички около себе си и да извлича най-доброто от останалите актьори.

Последният му филм е отпреди 16 години

Последната екранна роля на Джак Никълсън е в романтичната комедия „Как да разбера“ (How Do You Know) от 2010 г., в която участват още Рийз Уидърспун, Пол Ръд и Оуен Уилсън.

Оттогава актьорът почти напълно се оттегли от обществения живот.

Една от редките му появи беше през април 2023 г., когато присъства на баскетболен мач на любимия си отбор „Лос Анджелис Лейкърс“. Тогава камерите уловиха сърдечната му среща с ЛеБрон Джеймс.

През февруари 2025 г. Никълсън изненада зрителите и по време на специалното шоу по случай 50-годишнината на Saturday Night Live, когато представи музикалното изпълнение на Адам Сандлър.

За актьора, който десетилетия наред беше сред най-ярките и непредсказуеми личности на Холивуд, животът днес изглежда съвсем различно, и заслужено.