Старинен календар донесе лоша новина за зимата в България

Сурови студове и ранни снеговалежи очакват Европа през предстоящата зима според старинен германски календар. Първият сняг трябва да падне още на 1 декември, а температурите да останат необичайно ниски през по-голямата част от месеца, съобщи унгарското издание Agroforum ("Агрофорум").

Прогнозата е от т.нар. "100-годишен календар", създаден през XVII век от германския абат Маурициус Кнауер въз основа на наблюдения върху времето, предаде Bulgaria On Air.

Въпреки названието си календарът не обхваща 100 години, а се основава на седемгодишен цикъл, според който определени метеорологични условия се повтарят през равни интервали. Методът е част от старинните народни традиции за предсказване на времето, но няма научно доказана надеждност.

Декември ще започне със снеговалежи

Според старинния календар ноември ще бъде необичайно студен, с чести мразовити дни. Очаква се температурите да паднат под нулата през около 11 дни от месеца.

След първия сняг в началото на месеца ще последват няколко ветровити и бурни дни. Нови снеговалежи се очакват на 5 декември.

След това календарът предвижда изключително студено време до 19 декември. Около Коледа обаче се очертава по-дъждовен период, като снегът ще бъде предимно в планинските райони.

Температури с 2–3 градуса над нормата според NOAA

Сезонните модели на Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) допускат температурите през декември и януари да бъдат с 2–3 градуса над климатичната норма, а валежите да са повече от обичайното.

Сред факторите, които могат да окажат влияние върху времето, е явлението Ел Ниньо, чийто ефект според публикацията може да достигне своя пик през декември.

За разлика от народните предсказания, съвременните сезонни прогнози се основават на атмосферни наблюдения и математически модели. Те обаче също не могат надеждно да определят конкретните дати за снеговалежи толкова рано.

През 2026 г. европейското земеделие бе изправено пред сериозни предизвикателства заради сушата, високите температури и недостига на влага в почвата.