Саня Армутлиева стяга тежък капан за Дара

Дарина Йотова – Дара спечели Евровизия с хита Бангаранга, но веднага след това направи груба грешка. Взе се насериозно, реши, че вече е голяма звезда и побърза да скъса с човека, който реално й даде шанс в музиката, а именно Саня Армутлиева.

Знаем, че Дара напусна Вирджиния рекърдс, а мъжът й Ервин Иванов направи техен личен лейбъл, за да не се налага да делят нищо с Армутлиева и да „лапат“ всички печалби сами. Супер, но... ако има такива, разбира се. Защото не можеш цял живот да лежиш на това, че си изпяла една песен, пък било то и с награда от Евровизия.

Затова и именно сега, месеци след конкурса, войната между Саня и Дара започва с пълни сили, разкриха близки до шефката на Вирджиния рекърдс. Защо ли?! Ами, защото тези дни Дара вади новото си парче „Bad idea“, което отсега звучи някак „пророчески“... Дали пък решението на Йотова към Армутлиева не беше лоша идея?!

„Добре, чудесно! Дара ще си изкара парчето. Ще го пусне в мрежата и ще навърти за нула време сума гледания. После обаче какво става, когато хората го видят и чуят веднъж, два пъти и това е?! За да стане номер едно, да стане хит, задължително трябва да се върти упорито по радиостанциите. А знаете кой дърпа конците там, нали?! Да, точно така – Саня!... Да не сме лоши пророци, Даре, ама... „честито“!“, коментират източниците.