15 г. след „Великолепният век“! Султан Сюлейман и Хюрем отново заедно

Петнадесет години след като феноменалният сериал „Великолепният век“ завладя милиони пред малкия екран, най-обичаната и обсъждана екранна двойка в историята на турските саги се завръща.

Мерием Узерли и Халит Ергенч взривиха червения килим с нов съвместен филм, а актрисата стяга куфарите за историческо посещение в Баку

Великият султан и неговата огнена Хюрем султан отново застанаха рамо до рамо, предизвиквайки истински фурор сред феновете.

Двамата актьори направиха бляскава поява на червения килим по време на международния филмов фестивал „Ел Гуна“ в Египет.

Поводът за голямото им събиране е премиерата на новия им пълнометражен филм „Пролет на Имроз“ (İmroz'da Bahar).

Лентата на режисьора Озджан Алпер пренася зрителите в романтичната и драматична атмосфера на 1960-те години на турския остров Гьокчеада (Имроз), разказвайки за силна любов на фона на бурни исторически и социални промени.

Това е първият им съвместен проект от 15 години насам, в който те отново влизат в ролята на влюбени.

Паралелно с филмовия триумф, Мерием Узерли се подготвя за своето първо в кариерата официално посещение в Баку. Поводът за визитата ѝ на 4 ноември е именно премиерата там на „Пролет на Имроз“, където лично ще се срещне с хилядите си азербайджански почитатели, които и до днес я свързват с образа на властната Хюрем.

Макар в медийното пространство на Балканите често да се появяват спекулации за корените на червенокосата икона, Мерием остава вярна на космополитния си дух – родена в Германия от майка германка и баща турчин, днес тя живее между Берлин и Истанбул, но признава, че тюркският свят и Кавказ винаги са имали специално място в сърцето ѝ.

Събирането ѝ с Халит Ергенч на големия екран обещава да бъде едно от най-гледаните кино събития в региона за годината.