Ердоган прикова погледите с тази вратовръзка

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган привлече вниманието с необичаен детайл в облеклото си по време на церемонията в мавзолея на Мустафа Кемал Ататюрк в Анкара по повод 29 октомври – Деня на републиката. Държавният глава избра червена вратовръзка с изображения на KAAN – бойния самолет от пето поколение, който Турция разработва със собствени технологии.

Ердоган, начело на държавното ръководство, посети Анъткабир по случай националния празник. Вратовръзката с червен фон и мотиви на изтребителя се превърна в символичен акцент в празничната му визия, насочвайки вниманието към амбициите на Анкара да укрепи собствените си отбранителни и авиационни способности.

Послание чрез символи

Това не е първият път, когато турският президент избира аксесоар с изображение на KAAN. Ердоган носеше подобна вратовръзка и по време на заседание на парламентарната група на управляващата Партия на справедливостта и развитието, проведено в деня на подписването на меморандума от Бедир между Турция, Катар, Индонезия и Пакистан.

С избора на червения вариант за Деня на републиката посланието за технологична самостоятелност и независимост във въздушното пространство отново излезе на преден план. Вратовръзката е изработена по специална поръчка на Турската авиационна и космическа индустрия (TUSAŞ).

KAAN е сред стратегическите проекти на Турция в стремежа ѝ да развива собствена военна авиация и да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Появата на самолета като мотив в деня, в който страната отбелязва годишнината от провъзгласяването на републиката, придава допълнителен символичен смисъл на избора на Ердоган.

Тюркският свят се събира в Анкара

Празничната програма на турския президент продължава с приемане на поздравления в президентския комплекс, както и с официална вечеря за държавните глави и делегациите, пристигнали в Турция за 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави.

В организацията членуват Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Унгария, Туркменистан, Турската република Северен Кипър и Организацията за икономическо сътрудничество участват със статут на наблюдатели.

На фона на срещата в Анкара изборът на вратовръзка с изображение на KAAN препраща и към стремежа на Турция да развива отбранителното сътрудничество с партньорските държави. Така националният изтребител се превръща не само в символ на технологичните амбиции на страната, но и в знак за по-голямата роля, която Анкара иска да заеме в регионалната сигурност.