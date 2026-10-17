Нов воден ад дебне Турция

Турция се подготвя за нова вълна от проливни дъждове и силни ветрове, след като опустошителните наводнения през последните дни отнеха живота на петима души, а трима остават в неизвестност.

Турската метеорологична служба издаде предупреждения за опасно време в 45 от общо 81 области, а най-тревожна е обстановката в Истанбул и района на Мраморно море.

Очаква се валежите в Истанбул да се усилят от обяд, особено в северните части на града и в азиатската му част. Властите предупреждават за внезапни наводнения, залети сгради, свлачища и сериозни затруднения в движението. В планинските райони на Бурса и Кютахия се очакват дори мокър сняг и сняг.

Петима загинали, трима души се издирват

Проливните дъждове, започнали на 14 октомври, предизвикаха тежки наводнения в Истанбул и други части на страната. На места количеството на падналите валежи достигна 273 литра на квадратен метър. Според турските медии това е най-силният дъжд в Истанбул от 84 години насам.

В квартал Аязага, в истанбулския район Саръйер, тялото на 66-годишния Тургут Дурсун беше открито под мост на третия ден след бедствието. Той беше обявен за изчезнал след наводненията.

В област Коджаели беше намерено и тялото на Мустафа Гедикли, бивш кметски наместник на селище в района Башискеле. Той беше отнесен от придошлите води.

Броят на издирваните е намалял до трима, след като един от обявените за изчезнали се е появил жив. По информация на министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи мъжът не успял да се свърже с близките си, защото телефонът му се разредил.

Жандармерията спаси 65 души, блокирани в кафене

Нова спасителна операция беше проведена в истанбулския район Еюпсултан, където 65 души останаха блокирани в кафене заради придошлите води.

Екипи на жандармерията от Кемербургаз пристигнали с лодка и преминали през наводнената улица. Спасителите проверявали и автомобилите, останали под водата, преди да достигнат до кафенето.

Жандармеристите влезли през покрива на сградата и проверили състоянието на блокираните хора. Всички 65 души били изведени на безопасно място. Спасителната операция е заснета с мобилен телефон.

Пет области с оранжев код за опасно време

Турската метеорологична служба издаде оранжев код за областите Коджаели, Ялова, Сакария, Истанбул и Бурса. В други 40 области е в сила жълто предупреждение.