Турция въвежда нови правила за ресторантите и кафенетата, които ще позволят на клиентите да знаят много повече за храната си още преди да я поръчат. Освен имената и цените на ястията заведенията ще трябва да предоставят информация за техния състав, съдържащите се алергени и калорийната им стойност.

Нововъведението е част от инициативата за "прозрачно меню" на турското Министерство на земеделието и горите, съобщава вестник "Йени акит". Промените ще бъдат особено полезни и за милионите чуждестранни туристи, посещаващи страната.

Какво и кога се променя

За големите ресторантьорски вериги, които развиват дейност на територията на цяла Турция, новите изисквания са в сила от 1 юли 2026 г. Компаниите, които разполагат с три или повече заведения в една област, трябва да приведат дейността си в съответствие с правилата до 31 декември тази година.

За останалите ресторанти и кафенета срокът за предоставяне на информация за съставките също изтича в края на декември. Те обаче ще имат още една година, до 31 декември 2027 г., за да започнат да посочват и калорийните стойности.

Според официалните указания на турското Министерство на земеделието информацията може да бъде предоставяна не само в традиционните печатни менюта, но и чрез информационни табла, цифрови екрани или QR кодове, поставени върху масите. Изискванията обхващат също сладкарниците и ресторантите в хотелите.

По-лесен избор за хората, които следят теглото си

Според доц. д-р Сибел Бьолек, ръководител на катедра "Хранителни технологии" в Университета по здравни науки, новите правила ще помогнат на потребителите да вземат по-информирани решения за храненето си. Клиентите ще могат да сравняват калорийната стойност на различните предложения, преди да направят поръчката си.

В дългосрочен план специалистът очаква промяната да насърчи ресторантьорите и производителите на храни да предлагат повече нискокалорични продукти и да намалят количеството на добавената захар.

При изчисляването на калориите заведенията ще могат да използват турската Национална база данни за хранителния състав TÜRKOMP. В нея се съдържа научно обоснована информация за количествата белтъчини, мазнини и въглехидрати в различните продукти. Инспектори на земеделското министерство ще извършват проверки за спазването на изискванията.

Какви са правилата в България и Европа

Особено важно е задължителното предоставяне на информация за алергените. То ще улесни хората с хранителни алергии, непоносимост към лактоза и заболявания като цьолиакия, при които приемането на глутен трябва да бъде избягвано.

В България и останалите държави от Европейския съюз предоставянето на информация за алергените в ресторантите и кафенетата е задължително още от декември 2014 г. съгласно европейския регламент за информиране на потребителите относно храните.

Европейското законодателство определя 14 групи алергени, сред които яйца, мляко, фъстъци, ядки, риба, ракообразни, соя, сусам и зърнени култури, съдържащи глутен. За разлика от новите турски правила обаче в Европейския съюз няма общо задължение всички ресторанти да посочват калорийната стойност на предлаганите ястия.